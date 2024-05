Sportschau Livestreams Bundesliga bei Alexa und Co. hören - so geht's Stand: 31.05.2024 09:22 Uhr

Alle Spiele der neuen Saison in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal gibt's bei der Sportschau auch mit Alexa in kompletter Länge zu hören - sowohl jeweils einzeln, als auch in Konferenzen. So finden Sie das Angebot.

Seit der Saison 2021/22 gibt es alle Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und des DFB-Pokals als Audio-Livereportagen. Wenn mehrere Spiele zeitgleich angepfiffen werden, können Sie diese zusätzlich in der Konferenz hören. Alle Reportagen werden über die gesamte Spieldauer und ohne Unterbrechungen für Musik, Werbung oder Nachrichten angeboten. Die Audio-Reportagen finden Sie in der Audiothek, in der Sportschau App, im Web und auf den Smart Speakern.

Das Audio-Live-Angebot der Sportschau beginnt jeweils zehn Minuten vor Anpfiff. Am Samstag in der 1. Bundesliga starten die Vorberichte schon um 15.15 Uhr.

Neu: Laufende Reportage "übergeben"

Ab sofort müssen Reportagen, die im Sportschau Alexa Skill laufen, nicht gestoppt und auf dem Handy neu gestartet werden, wenn Sie bspw. Ihre Wohnung verlassen. Die Streams können Sie annähernd unterbrechungsfrei weitergehören. So funktioniert das neue Feature:

Sagen Sie während der laufenden Reportage: "Alexa, sage Sportschau: 'schicke das Spiel an mein Handy'". Anschließend öffnet sich auf Ihrem Gerät die Sportschau-App oder unsere Webseite mit dem aktuell laufenden Stream und Sie können auf dem Mobilgerät ohne große Unterbrechung weiterhören. Sollten Sie den Stream auf der Sportschau-Website nutzen, müssen Sie noch auf den "Play"-Button drücken.

Reportage vom Handy an Alexa übergeben

Auch in die andere Richtung können Sie laufende Streams übergeben. Dazu klicken Sie im Sportschau-Audio-Player auf das Alexa-Symbol oben rechts in der Ecke. Dann öffnet sich auf Ihrem Mobilgerät die Alexa-App und Sie können auswählen, auf welchem Ihrer Alexa-Geräte Sie die laufende Reportage weiterhören möchten.

Und so funktioniert der Sportschau Skill generell:

Der Sportschau Skill bei Amazon Alexa

Jedes Spiel der ersten und zweiten Bundesliga können Sie bei Sprachassistenten wie Alexa in voller Länge inklusive Vorberichten und Halbzeitanalysen hören. Natürlich gibt es dort auch unsere große Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Alexa müssen Sie einfach nach dem Spiel oder der Konferenz fragen, die Sie hören wollen.

Konferenzen: „Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ die Bundesligakonferenz“ oder "Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ die Zweitligakonferenz"

Einzelspiele: z.B. "Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ Gladbach gegen Bayern"

Anschließend wählen Sie aus, was Sie hören möchten:

Konferenzen: "Starte die Bundesligakonferenz" oder "Starte die Zweitigakonferenz"

Einzelspiele: z.B. "Spiel Gladbach gegen Bayern"

Außerdem: Das Sportschau Bundesliga Update liefert jeden Freitag- und Montagmorgen das Wichtigste rund um den folgenden, bzw. zurückliegenden Bundesligaspieltag in ca. 10 Minuten. Sportschau-Moderator Tobi Schäfer gibt einen Überblick über die Lage in der Liga und in den Teams, den Gossip aus den Social Media Kanälen und einen fundierten Aus- und Rückblick auf das sportliche Geschehen in der ersten und zweiten Bundesliga. Mit dem Sportschau Bundesliga Update können Sie immer mitreden, wenn es um die erste und zweite Liga geht. Am besten gleich abonnieren.