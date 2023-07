2. Bundesliga Der Fahrplan bis zur Winterpause Stand: 27.07.2023 07:35 Uhr

Daten, Anstoßzeiten, wichtige Duelle und Derbys - hier gibt es den Fahrplan der 2. Fußball-Bundesliga bis zur Winterpause.

Die 2. Bundesliga startet vom 28. bis 30. Juli mit dem ersten Spieltag. Im Auftaktspiel am 28. Juli treffen um 20.30 Uhr der Hamburger SV und der FC Schalke 04 im Volksparkstadion aufeinander.

Der 17. Spieltag ist der letzte vor der Winterpause, er findet vom 15. bis 17. Dezember statt. Der erste Spieltag im Jahr 2024 steigt vom 19. bis 21. Januar.

Gibt es spielfreie oder englische Wochen in der 2. Bundesliga?

Zwischen dem 11. und 13. August findet wegen der ersten Runde im DFB-Pokal kein Spieltag statt. Wegen Länderspielfenstern beziehungsweise der U21-EM-Qualifikation wird an den Wochenenden vom 8. bis 10. September, vom 13. bis 15. Oktober und vom 17. bis 19. November nicht gespielt.

Englische Wochen wird es nur für die Mannschaften geben, die sich für die zweite DFB-Pokalrunde (31.10./01.11.) und das DFB-Pokal-Achtelfinale (05./06.12.) qualifizieren.

Was sind die Anstoßzeiten an den Spieltagen der 2. Bundesliga?

Seit der Saison 2021/22 gibt es keine Montagsspiele mehr in der 2. Liga. Die Spieltage finden von Freitag bis Sonntag statt.

Anstoßzeiten

Freitag: zwei Partien um 18.30 Uhr

Samstag: drei Partien um 13 Uhr, eine Partie um 20.30 Uhr

Sonntag: drei Partien um 13.30 Uhr

Wann finden Topspiele und Derbys in der 2. Bundesliga statt?

1. Spieltag: HSV - Schalke 04 (Saisonauftakt und Aufeinandertreffen zweier Aufstiegskandidaten)

2. Spieltag: SC Paderborn - VfL Osnabrück (Nachbarschafts-Derby)

3. Spieltag: HSV - Hertha BSC (Aufeinandertreffen zweier Aufstiegskandidaten)

6. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Greuther Fürth (Franken-Derby), Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern (Südwest-Derby)

9. Spieltag: Schalke 04 - Hertha BSC (Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Absteiger)

12. Spieltag: Hannover 96 - Eintracht Braunschweig (Niedersachsen-Derby)

14. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (West-Derby)

15. Spieltag: FC St. Pauli - HSV (Hamburger Stadt-Derby)

Wie und wann berichtet die Sportschau über die 2. Bundesliga?

Alle Spiele der neuen Saison in der 2. Bundesliga gibt's bei der Sportschau als Audio-Live-Reportage in kompletter Länge zu hören - sowohl jeweils einzeln, als auch in Konferenzen. Zusammenfassungen der Partien im TV senden wir freitags auf One, sowie samstags und sonntags in der Sportschau.

Immer montags um 0.01 Uhr gibt es Videos zu allen Bundesliga- und Zweitligaspielen in der Mediathek, in der App, auf sportschau.de und auf den Social-Media-Plattformen. Und natürlich lassen sich alle Partien online über unser Live Center auch per Live-Ticker verfolgen.