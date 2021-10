Bundesliga - Sechs Klubs mit Komplettauslastung der Stadien

Bis zu 75.000 Fans beim FC Bayern

Der FC Bayern München will im nächsten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (23. Oktober) erstmals seit über eineinhalb Jahren wieder bis zu 75.000 Zuschauer zulassen. "Die Voraussetzung im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen ist dabei die sogenannte 3G-Plus-Regelung" , heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Der Rekordmeister folgt damit einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung. Demnach können die bayerischen Vereine all jenen Menschen Zutritt ins Stadion gewähren, die geimpft oder von Corona genesen sind (2G-Regel). Alternativ können auch Besucher zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G-Plus). Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot. Die SpVgg Greuther Fürth hatte das alles schon beim jüngtsten Heimspiel gegen den VfL Bochum so gehandhabt.

Leipzig zieht bald nach

Andere Klubs könnten bald nachziehen. RB Leipzig will ebenfalls künftig auf das 2G-Modell setzen, um sein Stadion voll auslasten zu können. Wie der Vizemeister mitteilte, soll ab dem Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain am 3. November das Prinzip greifen. Grundlage der Überlegung ist eine neue Corona-Schutzverordnung der Landesregierung in Sachsen. Die bietet eine 2G-Option. In der Bundesliga greift die Regel dann am 6. November gegen Borussia Dortmund.

Andere Klubs setzen weiter auf die 3G-Regel. So darf Union Berlin weiterhin nur rund 11.000 getestete, geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion lassen. Das sind 50 Prozent der insgesamt möglichen 22.012 Fans. Der Klub will nicht geimpfte Anhänger nicht ausschließen.

Dass die Fans jetzt wieder in Scharren ins Stadion strömen, erscheint fraglich. Zuletzt sind einige Klubs auf noch verfügbaren Eintrittskarten sitzen geblieben.

red/sid/dpa | Stand: 21.10.2021, 11:17