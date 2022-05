An Ortega und seine Tränen wird man sich erinnern. An seine Paraden und Pässe, Ortega war Bielefelds Bester. An ihm lag es nicht, dass der Klub nach zwei Jahren zurück muss in die 2. Liga. Nur woran lag es eigentlich?

Eine Spurensuche, die von Offensivproblemen erzählt, und von Serien, die niemand möchte.

34 Spiele, 27 Tore - noch Fragen?

Es gab im Spiel gegen RB Leipzig einen Moment, der irgendwie sinnbildlich steht für ein Problem, dass die Arminia in dieser Saison nie losgeworden ist. Gerade hatte Janni Serra Bielefeld in Führung gebracht, als Masaya Okugawa im Strafraum an den Ball kam, aber zu hastig abschloss. Okugawa, 26, hat in dieser Saison acht Tore erzielt, er ist Bielefelds erfolgreichster Schütze. Das neunte wäre ein ganz wichtiges gewesen - nur fiel es nicht.