Lindvik führt vor Kobayashi

Zwischenzeitlich in Führung liegt der Gesamt-Zweite Marius Lindvik aus Norwegen mit einer Weite von 137,5 Metern. Lindvik liegt dabei vor Gesamt-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan (+ 5,7 Punkte), der bisher die beiden Tournee-Springen in Oberstdorf und Garmisch gewonnen hatte.

Bei Schneefall aber insgesamt guten Bedingungen und immer wieder auch leichtem Aufwind flog Kobayashi, der zuvor die Qualifikation gewann, auf 137 Meter. Halvor Egner Granerud ist nach einem Satz auf 135,5 Meter Dritter (+ 7,8 Punkte).

Kos verliert Rang drei

Eine große Enttäuschung war der 1. Durchgang für den bisherigen Tournee-Dritten Lovro Kos aus Slowenien. Nach seinem Spurng auf 136 Meter stürzte der 22-Jährige und fiel als 30. weit zurück. Der bisherige Gesamt-Vierte und beste DSV -Springer Markus Eisenbichler konnte den Kos-Patzer aber nicht nutzen. Eisenbichler ärgerte sich über seinen Satz auf 130 Meter und Rang 16. So konnte Granerud am Deutschen vorbeiziehen. In der Quali war Eisenbichler noch Sechster geworden.

Freund und Wellinger auf 17 und 18

Auch Severin Freund erwischte nach seinem zwölften Rang in der Qualifikation im ersten Durchgang einen nicht ganz so guten Sprung. Mit 131,5 Metern und Platz 17 ist er aber dennoch im Finale dabei. Andreas Wellinger sammelte nach Rang sieben in der Qualifikation weiter Selbstbewusstsein. Der Olympiasieger von 2018 ist zwischenzeitlich 18.

Leyhe gewinnt deutsches Duell gegen Paschke

In einem deutsch-deutschen Duell zwischen Stephan Leyhe und Pius Paschke setzte sich der Tournee-Achte Leyhe. Der Willinger flog an seinem 30. Geburtstag auf 130,5 Meter und ist nach dem ersten Durchgang 26. Paschke schaffte es mit 123,5 Metern auch über die Lucky-Loser-Wertung nicht.

Schmid scheidet knapp aus

Über die fünf besten Verlierer der K.o.-Duelle schaffte es auch Constantin Schmid nicht ins Finale der besten 30. Nach seinem Satz auf 132 Meter schied der Oberaudorfer gegen den Japaner Yukiya Sato (137 Meter), war aber optimistisch: "Ich hatte keinen so schlechten Sprung, hatte auch etweas Glück mit den Bedingungen. Es wäre schon echt schade, wenn ich nicht nochmal ran dürfte" , sagte der 22-Jährige in der Sportschau. Letztlich verdrängte der Österreicher Michael Hayböck aus Österreich (130,5 Meter) aber Schmid aus den Lucky Losern. Pech für Schmid, der sonst als 24. ins Finale eingezogen wäre.

Dienstag: Innsbruck-Springen abgesagt

Das eigentlich für Dienstag (04.01.2022) geplante dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck musste wegen zu starker Winde abgesagt werden - als Ersatz sprang Bischofshofen ein, Quali und Wettkampf des dritten Springens finden nun am Mittwoch (05.01.2022) ein.