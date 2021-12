Geiger und Eisenbichler gegen Polasek und Boyd-Clowes

Beim Auftaktspringen der Tournee am Mittwoch (29.12.2021) bekommen es Geiger und Eisenbichler nun mit Viktor Polasek aus Tschechien sowie Mackenzie Boyd-Clowes aus Kanada und damit lösbaren Aufgaben zu tun. Quali-Sieger Kobayashi muss gegen Landsmann Daiki Ito ran, Granerud gegen den Russen Ilja Mankow.

Regen, Böen, Rückenwind

Bei schwierigen äußeren Bedingungen mit Dauerregen, Windböen und zunehmendem Rückenwind hatten viele Springer Probleme. Mit dem Slowenen Timi Zajc überstand einer der Tour-Favoriten die Quali nicht.

Zwischendurch wurde die Qualifikation wegen zu starker Winde mit Böen von bis zu 13 Metern pro Sekunde sogar rund 30 Minuten unterbrochen. Die Geduld der Jury zahlte sich aber aus, alle 70 Springer konnten von der Schanze gehen - allerdings in der Marathon-Zeit von mehr als 90 Minuten.

Freund als Neunter "happy mit meinem Sprung"

Neben Geiger und Eisenbichler konnte auch Severin Freund überzeugen - wenn auch etwas überaschend. Der Team-Olympiasieger bestätigte als Neunter seine aufsteigende Form. Der Rastbüchler flog nach Rang vier im Training auch in der Quali weit. Mit 126 Metern setzte sich Freund, der mit Startnummer zwei schon zeitig an den Start ging, an die Spitze - und hielt diese Führung lange.

"Ich bin happy mit meinem Sprung" , sagte der 33-Jährige, der sich als Spitzenreiter des zweitklassigen Continental-Cups für die Tournee qualifizierte. "Ich habe auf dieser Schanze relativ viele gute Erinnerungen, ich komme immer gern her" , sagte Freund, der hier u.a. im Dezember 2015 gewann und im März 2021 Team-Weltmeister wurde.

Freund verbrachte auch die mehr als halbstündige Wetterpause in der so genannten Leaders Box des aktuellen Spitzenreiters. Erst Johann Andre Forfang mit Startnummer 55 verdrängte Freund, der letztlich Neunter wurde. In den K.o.-Duellen am Mittwoch muss er nun gegen den Russen Roman Trofimow ran.

Paschke, Schmid und Leyhe weiter

Ebenfalls das Oberstdorf-Springen am Mittwoch erreichten Pius Paschke mit 122,0 Metern, Constantin Schmid 122,5 Metern und Stephan Leyhe mit 118,0 Metern als 17., 20. und 38.

Wellinger fehlen 0,5 Punkte

Ein Deutscher verpasste die K.o.-Duelle am Mittwoch (29.12.2021): Andreas Wellinger kam nur auf 108,0 Meter und schied als 51. aus Zu den Top 50 fehlten dem Olympiasieger nur 0,5 Punkte.