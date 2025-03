WM in Boston Hase und Volodin laufen mit der besten Kür zu WM-Silber Stand: 28.03.2025 03:02 Uhr

Minerva Hase und Nikita Volodin sind bei der Eiskunstlauf-WM in Boston dank der besten Kür aller Paare zur Silbermedaille gelaufen.

Hase/Volodin hatten nach dem Kurzprogramm auf Platz drei gelegen und damit schon gute Medaillenchancen gehabt. Dank einer nahezu perfekten Kür zur Musik der "Vier Jahreszeiten" von Vivaldi konnten sie im Finale mit 219.08 Punkten noch die Italienier Sara Conti und Niccolo Macii überholen und klar hinter sich lassen (210.47).

Auch auf die führenden Riku Miura und Ryuichi Kihara machten Hase und Volodin noch einige Punkte gut, zu Gold sollte es aber ganz knapp nicht reichen. Die neuen Weltmeister kommen aus Japan. (219.79). Miura und Kihara hatten den Titel bereits 2023 gewonnen.

Persönliche Bestleistung in der Kür

"Wir sind sprachlos" , sagte Hase hinterher. "Es ist unglaublich,. Wir waren so nervös und jetzt sind wir so glücklich." Die Kürwertung von 145.49 bedeutete persönliche Bestleistung - außerdem war es die am besten bewertete Kür des WM-Wettbewerbs.

Vor der WM hatte das deutsche Duo bereits das Grand-Prix-Finale und die Europameisterschaft gewonnen. Eine Medaille bei der WM hatte Minerva Hase vor den Wettkämpfen in Boston als "Traum" bezeichnet. Diesen haben sich die beiden 25-Jährigen nun erfüllt.

Hocke/Kunkel auf Platz 18

Keine Rolle bei der Medaillenvergabe spielte das zweite deutsche Paar. Annika Hocke und Robert Kunkel waren nach einem Kurzprogramm mit einigen Fehlern von Rang 20 gestartet. In der Kür konnten sie sich aber noch um zwei Plätze verbessern und wurden am Ende 18.

"Ich habe mich schrecklich gefühlt nach dem Kurzprogramm. Ich musste mich wirklich zusammenreißen für die Kür" , sagte Hocke.

Eine ausführliche Zusammenfassung der Kür der Paare gibt es bei sportschau.de, in der ARD-Mediathek und bei One am Freitag ab 15 Uhr.