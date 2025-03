Biathlon-Finale in Oslo Zehntelsekunden-Drama - Preuß feiert unglaublichen Triumph Stand: 21.03.2025 17:17 Uhr

0,2 Sekunden entschieden über den Tagessieg - und sie könnten über den Gesamtsieg entscheiden. So gering war nämlich der Vorsprung von Franziska Preuß beim Biathlon-Sprint in Oslo vor ihrer Gelb-Konkurrentin Lou Jeanmonnot am Freitag (21.03.2025).

Mit dem Ausgang des ersten der drei Einzelrennen am Holmenkollen ist bereits klar, dass Preuß ihre beste Platzierung im Gesamtklassement in ihrer Karriere erreichen wird. 2021 hatte die 31-Jährige Rang drei belegt, nun ist ihr der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Nun ist die Frage, ob es nach der Verfolgung am Samstag und dem Massenstart am Sonntag, dem letzten Rennen der Saison, sogar die große Kristallkugel wird.

Preuß gewinnt Rotes Trikot schon im Liegendschießen

Die kleine Kristallkugel im Sprint sicherte sich Preuß schon mal. Die DSV-Athletin musste gegen ihre französischen Kontrahentinnen vorlegen, Lou Jeanmonnot ging wenige Minuten nach ihr im Kampf um Gelb auf die Strecke, Justine Braisaz-Bochet, die ihr noch das Rote Sprint-Trikot abnehmen wollte, zog wenig später nach. Preuß startete fehlerfrei, Jeanmonnot legte genauso souverän nach, hatte nach dem ersten Schießen aber 4,4 Sekunden Rückstand.

Braisaz-Bouchet patzte dann schon dreimal und verabschiedete sich frühzeitig aus dem Rennen um den Tagessieg und den Gesamtsieg in der Sprintwertung. Die war Preuß schon in dem Moment kaum noch zu nehmen. Mit einer eindrucksvollen Serie ohne Fehler untermauerte sie das und erhöhte auch sofort ihre Chancen darauf, die sechste Gesamtweltcupsiegerin aus Deutschland zu werden.

Jeanmonnot kommt dem Sieg auf der Schlussrunde ganz nah

Martina Glagow, Kati Wilhelm, Andrea Henkel, Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier schafften es bislang, die beste Biathletin eines Winters zu werden - doch Jeanmonnot machte es Preuß erneut extrem schwer. Auch die Französin blieb wieder fehlerfrei, sie ging mit 5,5 Sekunden Rückstand auf Preuß in die letzte Runde. Und Jeanmonnot schaffte es, sich an ihre Konkurrentin heranzupirschen.

Preuß kämpfte sich ins Ziel, lief zum wiederholten Male ein herausragendes Rennen und es bestand kein Zweifel an ihrem zwölften Podestplatz der Saison, doch sie musste hoffen, dass sie nicht noch von Jeanmonnot abgefangen wird. Und das schaffte die Französin auf höchst dramatische Weise nicht, Preuß blieben unglaubliche 0,2 Sekunden Vorsprung - und die waren Gold wert in Bezug auf die Gesamtwertung.

Jeanmonnot kann Verfolgung "gar nicht abwarten"

"Ich habe alles gegeben, aber ich hatte ein paar Probleme mit der Balance, deswegen bin ich nicht ganz happy. Dieser kleine Rückstand ist wichtig, weil er viele Punkte ausmacht" , sagte die Geschlagene im Sportschau-Interview. "Ich war absolut auf Angriff gepolt und bin zufrieden. Ich kann es gar nicht abwarten, morgen wieder gegen sie anzutreten."

Am Ende feierte Preuß ihren vierten Einzelerfolg in dieser Saison vor Jeanmonnot - und damit baute sie ihren Vorsprung im Kampf um das Gelbe Trikot auf 35 Punkte aus. Zusätzlich Spannung bietet da die Tatsache, dass die beiden am Tag nach dem Zehntelsekunden-Drama nahezu zeitgleich in der Verfolgung auf die Strecke gehen werden.

"Das war eine Situation, wo man sich wirklich freut, wenn es vorbei ist" , sagte Preuß im Sportschau-Interview. "Ich bin es wie bei der WM angegangen - hop oder top. Ich bin sehr erleichtert, dass es geklappt hat. Ich habe am Start versucht, es zu genießen, vielleicht ein letztes Mal in Gelb zu laufen - aber ich habe direkt gemerkt, dass heute was geht."

Keine weitere Deutsche in den Top 20

Die übrigen deutschen Starterinnen haben es nicht geschafft, sich für 12,5 Kilometer am Samstag eine gute Ausgangssituation zu sichern. Nach Preuß war Sophia Schneider auf Rang 23 die zweitbeste DSV-Athletin (+1:21,8 Minuten/1 Schießfehler), es folgten Julia Tannheimer als 31. (+1:29,0/1) und Johanna Puff als 36. (+1:31,7/1). Anna Weidel belegte den 40. Platz (+1:39,5/1) und für Selina Grotian reichte es auch aufgrund eines Sturzes nur zu Rang 50 (+2:11,2/1).