Weltcup-Finale DSV überrascht - XXL-Biathlon-Team reist nach Oslo Stand: 18.03.2025 10:13 Uhr

Von Freitag bis Sonntag starten die Biathletinnen und Biathleten beim Weltcup-Finale in Oslo. Am Holmenkollen werden gleich 15 DSV-Skijäger mitmischen. Im Fokus steht aber nur eine: Franziska Preuß.

In Oslo geht am Sonntag die Biathon-Saison zu Ende. Schon jetzt ist klar, dass es ein Wochenende voller Emotionen wird. Beim Abschied der Bö-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei in ihrer Heimat werden garantiert Tränen fließen. Auf Freudentränen hoffen auch die Deutschen. Franziska Preuß winkt der erste Weltcup-Gesamtsieg ihrer Karriere. Die 31-Jährige reist als Weltcup-Spitzenreiterin an und im besten Fall mit der großen Kristallkugel im Gepäck zurück. Doch es wird ein Krimi, denn die Französin Lou Jeanmonnot hat nur 20 Punkte Rückstand.

Aufstieg aus dem IBU-Cup

Reichlich mentale Unterstützung ist Preuß gewiss. Die deutschen Biathleten reisen mit einem vergrößerten Aufgebot zum Weltcup-Finale. Sieben Frauen und acht Männer gehen bei den letzten Saisonrennen an den Start.

Bei den Frauen kommen Stefanie Scherer und Anna Weidel aus dem zweitklassigen IBU Cup in den Oslo-Genuss. Ins Männer-Team kehrt der zuletzt kranke Philipp Horn zurück, dazu erarbeiteten sich Roman Rees und Simon Kaiser über den IBU Cup Extra-Startplätze.

Auch Philipp Horn kommt in den Oslo-Genuss und erlebt den Abschied der Bö-Brüder hautnah mit.

"Gesamtweltcup zurück nach Deutschland holen"

Während die Männer lediglich um einen versöhnlichen Abschluss kämpfen, geht es für Preuß um die Krönung einer Traumsaison. "Es gilt es, den knappen Vorsprung von Franziska Preuß in der Gesamtwertung ins Ziel zu bringen und den Gesamtweltcup zurück nach Deutschland zu holen ", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Außerdem mischt Selina Grotian im Rennen um das blaue Trikot für die beste U23-Athletin mit. Grotian liegt drei Rennen vor Saisonende auf Platz sechs im Gesamt-Weltcup sowie auf Rang drei in der U23-Wertung. "Mit drei starken Wettkämpfen ist hier noch alles möglich" , so Bitterling.

Männer wollen versöhnlichen Abschluss

Für die Männer sei es wichtig, den positiven Trend der letzten Rennen – insbesondere im Massenstart und in der Staffel – am Schießstand fortzusetzen und mit guten Ergebnissen in die Saisonpause zu gehen, sagte der Sportdirektor.

Sollte sich Preuß erstmals die große Kugel schnappen, dürfte es neben vielen Gratulanten auch eine zünftige Party geben. Preuß wäre erst die sechste deutsche Gesamtsiegerin und die erste seit Laura Dahlmeier im Winter 2016/17.

Aufgebot

Frauen



Selina Grotian (SC Mittenwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Stefanie Scherer (Sportclub Wall)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)



Männer



Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Simon Kaiser (WSV Oberhof)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)