Die perfekte Story blieb im letzten Saisonrennen für Johannes Thingnes Bö und seinen Bruder Tarjei zwar aus, den großen Emotionen tat das beim Weltcup-Finale in Oslo aber keinen Abbruch. Sebastian Samuelssons Sieg im Massenstart geriet da schon fast in den Hintergrund.

Von Jonas Schlott

Der Schwede gewann das letzte Saisonrennen am Sonntag (23.03.2025) nach einem Fehler vor dem Franzosen Eric Perrot (1 Fehler/+ 5,6 Sekunden) und dem Norweger Endre Strömsheim (0/+ 9,3).

Emotionaler Abschied der Bö-Brüder

Die Bühne gehörte an diesem Tag aber zweifelsohne anderen: Johannes Thingnes und Tarjei Bö. Die beiden Norweger beendeten in Oslo ihre großartigen Karrieren. Johannes Thingnes leistete sich vier Fehler und verpasste als Siebter den Bilderbuch-Abschied. Sein Bruder Tarjei ließ das Rennen nach einem Fehlschuss mit der norwegischen Fahne in der Hand austrudeln und wurde 23. Minutenlang ließen sie sich nach dem Zieleinlauf von den Fans am Holmenkollen feiern.

Biathlon - so viel ist sicher - wird ohne sie anders sein. 23 Mal gewann der Jüngere WM-Gold, holte fünf Olympiasiege und ebenso oft den Gesamtweltcup. Einzig Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen holte mehr Weltcup-Siege. Zwölf WM-Titel und drei Olympiasiege gingen an Tarjei. Beide prägten ihren Sport mehr als ein Jahrzehnt lang und werden nicht nur in Norwegen eine große Lücke hinterlassen.

Nur Rees in den Top 15

Aus deutscher Sicht sorgte Roman Rees für ein erfreuliches Ergebnis und wurde mit einem Fehler auf Rang 15 (+ 1:36,8 Minuten) bester DSV-Biathlet. Philipp Nawrath musste nach einem starken Beginn Federn lassen und landete nach drei Fehlschüssen auf Platz 20 (+ 2:36,3). Danilo Riethmüller wurde 22. (3 Fehler/+ 2:48,3), Justus Strelow 27. (4/+ 3:36,5).

Jacquelin gibt das Tempo vor

Anders als beim hochdramatischen Finale der Frauen war das Rennen um den Gesamtweltcupsieg bei den Männern schon entschieden, nachdem sich Sturla Holm Laegreid am Vortag die große Kristallkugel geschnappt hatte. Allein das sollte für den entthronten Johannes Thingnes Bö Grund genug sein, bei seinem letzten Auftritt noch einmal alles zu geben.

Nach dem ersten Schießen lag er nach einem Fehler allerdings schon einige Sekunden zurück. Aus deutscher Sicht konnten Strelow und Nawrath mit je fünf Volltreffern in der Spitzengruppe mitmischen, die von Emilien Jacquelin angeführt wurde. Der Franzose zog im Anschluss das Tempo enorm an und riss bis zum zweiten Liegendschießen eine erste Lücke.

Noch bevor die Konkurrenz überhaupt den ersten Schuss abgesetzt hatte, war Jacquelin bereits wieder weg. Dahinter wurden reichlich Fehler geschossen. Neben Strelow musste auch Bö erneut in die Strafrunde - 50 Sekunden betrug sein Rückstand damit schon auf die Spitze. Nawrath hatte sich dagegen erneut schadlos gehalten und ging als Vierter zurück auf die Strecke. Auch Tarjei Bö blieb fehlerfrei, konnte - nach wie vor gesundheitlich angeschlagen - läuferisch aber nicht vorne mithalten.

Bö patzt zu oft - Nawrath fällt zurück

Sein jüngerer Bruder konnte dagegen erneut Sekunde um Sekunde gutmachen - und musste nun am Schießstand auf Fehler der Konkurrenten hoffen. Die tat ihm den Gefallen. Neben Jacquelin und dem Schweden Samuelsson kassierte auch Nawrath die ersten beiden Strafrunden. Und Bö? Der könnte das erneut nicht ausnutzen und musste ebenfalls 150 Extrameter kreiseln. Stattdessen setzten sich mit Isak Frey und Strömsheim zwei andere Norweger an die Spitze - dicht gefolgt von Quentin Fillon Maillet und Samuelsson.

Bis zum finalen Stehendanschlag waren die beiden Verfolger vorbeigezogen. Auch Laegreid und Perrot mischten im Kampf um den Tagessieg noch kräftig mit - und trafen wie Samuelsson und Strömsheim alle fünf Scheiben. Bö beraubte sich mit seinem vierten Fehler dagegen auch der letzten Chancen auf den Sieg. Den schnappte sich letztlich Samuelsson mit einer starken Schlussrunde.