Biathlon in Canmore Massenstart-Zweite: Hettich-Walz zum Saison-Finale aufs Podest Stand: 17.03.2024 18:46 Uhr

Was für ein furioses Saisonfinale für Biathletin Janina Hettich-Walz. Die WM-Zweite im Einzel wurde auch im letzten Rennen des Winters Zweite. Den Massenstart der Frauen im kanadischen Canmore gewann die Französin Lou Jeanmonnot.

Janina Hettich-Walz hat im letzten Rennen der Biathlon-Saison den zweiten Podestplatz ihrer Karriere gefeiert. Im 12,5-Kilometer-Massenstart auf der Olympiastrecke von 1988 im kanadischen Canmore musste sich die Deutsche nach einer Strafrunde nur der Französin Lou Jeanmonnot (1 Strafrunde nach Schießfehlern) um 11,9 Sekunden geschlagen geben. Dritte im Massenstart von Canmore wurde mit Gilonne Guigonnat (0 Strafrunden / + 15,8 Sekunden) ebenfalls eine Französin.

Vittozzi reicht Rang 21 zum Gesamt-Weltcup

Den Weltcup-Gesamtsieg holte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere Lisa Vittozzi. Der Italienerin reichte dabei Platz 21, weil ihre ärgste Verfolgerin Ingrid Landmark-Tandrevold aus Norwegen nicht über Platz acht hinauskam. "Das bedeutet mir unheimlich viel" , sagte die 29-Jährige mit Tränen in den Augen nach dem Wettkampf im ZDF. "Es gab in der Vergangenheit so viele Hochs und Tiefs. Jetzt wird ein Traum wahr. Ich bin richtig stolz."

Starke Szene: Tandrevold umarmt Vittozzi

Vittozzi hatte das Gelbe Trikot der Spitzenreiterin der zuvor führenden Tandrevold erst am Samstag mit einem Sieg in der Verfolgung abgenommen. Nach dem Massenstart von Sonntag zeigte Tandrevold eine sportlich faire und menschlich starke Szene: Nach Vittozzis Zieleinlauf war die Norwegerin die erste Gratulantin, umarmte die Italienerin noch im Ziel.

Jeanmonot feiert Tagessieg und Massenstart-Kugel

Einen Wechsel an der Spitze gab es aber noch einmal der Massenstart-Wertung: Die Französin Julia Simon verlor das rote Leibchen der Disziplin-Spitzenreiterin noch als Tages-Sechste. Für den Gewinn hätte sie mindestens Vierte werden müssen. So durfte Jeanmonnot doppelt jubeln: Über den Tagessieg und die "kleine Kristallkugel" - die erste in ihrer Karriere mit mittlerweile 75 Weltcup-Starts.

Voigt, Schneider und Grotian verpassen Top 10

Die anderen Deutschen neben Janina Hettich-Walz verabschiedeten sich bereits bei den ersten beiden Liegendschießen von einer vorderen Platzierung. Selina Grotian und Sophia Schneider mussten bereits beim ersten Anschlag in die Runde, Vanessa Voigt beim zweiten Schießen. Bei Halbzeit lagen Voigt, Grotian und Schneider auf den Rängen 17, 21 und 24 und weit von der Spitze entfernt.