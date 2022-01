Eisenbichler: "Hat sich alles so leicht angefühlt"

"Am meisten freuen mich die beiden Sprünge, die waren so angenehm und schön. Es hat sich alles so leicht angefühlt" , sagte Eisenbichler nach dem Wettkampf. "Ich bin einfach happy, dass die Sprünge wieder so laufen. Da ist das Ergebnis - wirklich, das ist jetzt kein Witz - zweitrangig" , jubelte der Bayer.

" Auf einmal war das Vertrauen wieder da. " Dieses Gefühl wolle er in Innsbruck und Bischofshofen stabilisieren: " Einfach schöne Sprünge machen - mit einer schönen Landung ", fügte er schmunzelnd an.

Geiger verliert 26,2 Punkte auf Kobayashi

Während sich Eisenbichler über den starken zweiten Platz freute, war Karl Geiger tief enttäuscht. Der Weltcupspitzenreiter hatte in beiden Durchgängen Pech mit starkem Rückenwind. Nach 130 Metern im ersten Durchgang und Rang acht konnte er sich mit 127,5 Metern im zweiten Sprung nur minimal auf Rang sieben verbessern. Enttäuscht ließ er die Arme im Auslauf fallen und winkte ab.

Geiger: "Bin stinkesauer"

" Es tut mir so leid, dass ich mich da jetzt auskotze, aber mich nervt es gerade einfach ", sagte Geiger selbstkritisch. " Ich muss das Ganze noch einordnen. Es sind wieder ein paar Sachen zusammengekommen - schon wieder bei der Tournee, es ist einfach bitter. ", erklärte er geknickt am Sportschau-Mikrofon. Im Kampf um die Gesamtwertung der Vierschanzentournee büßte Geiger 26,2 Punkte auf Spitzenreiter Kobayashi ein.

Granerud verliert trotz Aufholjagd

Einen großen Rückschlag erlebte auch der bisherige Tournee-Gesamt-Zweite Halvor Egner Granerud. Der Norweger beendete den ersten Durchgang nach 128,0 Meter nur als 22. Mit neuem Anzug flog er im zweiten Durchgang dann auf 140,5 Meter und konnte sich bis auf Platz neun verbessern. Auf Kobayashi verlor Granerud aber viele 27,0 Punkte.

Leyhe wieder stark

Nach Eisenbichler und Geiger schaffte es auch Stephan Leyhe (128,0 Meter/136,5 Meter) in die Top 10. Der Willinger wurde starker Zehnter (+27,5 Punkte).

Constantin Schmid konnte nach 133,0 Metern und Rang elf im ersten Durchgang seine Top-Leistung im Final-Durchgang nicht bestätigen. Trotz hoher Anlaufgeschwindigkeit kam er nur auf 125,5 Meter und fiel auf Platz 20.

Wellinger froh - Freund frustriert

Etwas fürs Selbstbewusstsein konnte Andreas Wellinger tun. Der Olympiasieger, der in Oberstdorf (29.12.2021) bereits in der Qualifikation ausschied, wurde mit Weiten auf 131,0 Meter und 129,0 Metern guter 22.

Severin Freund konnte seinen Aufwärtstrend von Oberstdorf und der Garmisch-Quali nicht fortsetzen. Mit 128,0 und 127,5 Metern beendete er das Neujahrsspringen nur als 28.

Paschke, Lisso und Hoffmann verpassen Finale

Den zweiten Durchgang der Top 30 verpassten drei Deutsche. Pius Paschke musste sich in seinem K.o.-Duell mit 127 Metern dem jungen Slowenen Lovro Kos (135,5 Meter) geschlagen geben. Und auch Justin Lisso (Schmiedefeld) mit 121,5 Meter und Felix Hoffmann (Suhl) mit 116 Metern, die über die sogenannte Nationale Gruppe die Quali überstanden hatten, schieden vorzeitig aus. Paschke wurde 31., Lisso 43., Hoffmann 46.