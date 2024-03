Biathlon in Canmore Bö sichert sich mit Verfolgungs-Sieg zwei weitere Kugeln Stand: 16.03.2024 22:49 Uhr

Dreifach-Erfolg für Johannes Thingnes Bö in der Biathlon-Verfolgung von Canmore: Der Norweger sicherte sich nicht nur den Tagessieg, sondern auch die kleine und große Kristallkugel.

Mit dem dritten Sieg in Serie hat Johannes Thingnes Bö seine Ausnahmerolle im Biathlon eindrucksvoll unterstrichen: Der Norweger gewann am Samstag (16.03.2024) die 12,5-Kilometer-Verfolgung von Canmore. Bei rund 13 Grad Lufttemparatur war der Sprint-Sieger auch nicht durch drei Strafrunden nach Schießfehlern zu stoppen. Im Kampf um Platz zwei behielt der Schwede Sebastian Samuelsson (1 Strafrunden nach Schießfehlern/+ 11,2 Sekunden) vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+ 11,6 Sekunden) die Oberhand.

Bö holt zwei weitere Kugeln

Mit dem Tagessieg sicherte sich Bö zugleich die "kleine Kristallkugel" des besten Verfolgers dieses Winters. Und auch den Gesamt-Weltcup sicherte sich der Norweger bereits vorzeitig vor dem finalen Massenstart am Sonntag.

Fünfter Gesamt-Weltcup für Bö: "Der schwerste Sieg"

Bö holte mit dem Sieg bereits zum fünften Mal den Gesamt-Weltcup. Zudem sicherte er sich in dieser Saison Disziplin-Weltcup im Einzel und in der Verfolgung. Nur im Sprint war sein älterer Bruder Tarjei besser. "Ein guter Tag" , lachte Bö nach dem Rennen im ZDF. "Ich habe Hauptziel das Gelbe Trikot, Es war teilweise an ganz schöner Kampf, es war nicht leicht in diesem Winter. Da ist eine Menge mentaler Druck" , gestand der 30-Jährige und hob dabei besonders seinen fünf Jahre älteren Bruder hervor: "Es war der schwerste Sieg des Gesamtweltcups. Es ging hoch und runter. Tarjei ist so gut, er ist der einzige, der mich mental herausfordern kann."

Nawrath wird Elfter

Bester Deutscher war Philipp Nawrath, der sich mit einem Schießfehler nach Rang zwölf im Sprint um einen Platz nach vorn auf Rang elf (+ 2:01,5 Minuten) verbesserte. Justus Strelow machte ohne Schießfehler und Rang 15 (+ 2:15,1 Minuten) ebenfalls einen Platz gut. Für Philipp Horn ging es mit zwei Strafrunden um drei Plätze nach vorn, er wurde 17 (+ 2:24,5 Minuten).

"Modus, wo man nur überleben will"

"Es war heute extrem schwer. Ich hab gemerkt, es geht von Anfang an nicht so gut voran" , analysierte Nawrath nach dem Wettkampf im ZDF. Erneut hatten die Deutschen bei den warmen Temperaturen offensichtliche Material-Probleme und konnten so läuferisch nicht mit den Top-Athleten mithalten. Bester aus dem deutschen Team war Horn mit der 17.-besten Laufzeit. "Irgendwann setzt dann so ein Modus ein, wo man einfach nur überleben will. Aber insgesamt habe ich noch eine gute Form" , so Nawrath.

Bö macht es Liegend spannend - und trifft Stehend

Vor dem ersten Schießen hatte Bö noch 1:09 Minuten Vorsprung, nach dem ersten Liegendanschlag und einer Strafrunde nur noch 42,9 Sekunden. Nach einer weiteren Strafrunde Liegend schmolz die Führung auf 18,7 Sekunden, bis zum ersten Stehendanschlag hatte sich Verfolger Emilien Jacquelin auf 11,3 Sekunden herangekämpft. Doch Stehend zeigte Bö Nervenstärke: Während die Konkurrenz um Jacquelin und dem Schweden Sebastian Samuelsson in die Strafrunde musste, blieb der Norweger fehlerfrei – und baute die Führung wieder auf komfortable 47,7 Sekunden aus. Nun konnte Bö auch eine Strafrunde im letzten Schießen den Sieg nicht mehr streitig machen.