Deutsches Trio in den Top Ten bei Innsbruck-Quali

Bundestrainer Stefan Horngacher war mit dem Abschneiden seines Teams entsprechend zufrieden: " Wir haben hier ganz gut begonnen hier am Bergisel. Wir haben uns etwas spezifischer vorbereitet und es war deutlich besser als im letzten Jahr ."

Markus Eisenbichler zeigte bei nicht ganz optimalen Windbedingungen einen guten Sprung und schaffte es mit 119 Metern sicher in den Wettkampf am Dienstag. " Passt schon ", lautete das kurze erste Fazit des bestplatzierten Deutschen in der Tourneewertung nach Rang acht. Im Training war er bei Aufwind noch auf 139 Meter gesegelt und damit einen Meter weiter als der offizielle Schanzenrekord. Da es bei Eisenbichler aber kein offizieller Wettkampf war, wird seine Weite nicht als neuer Rekord anerkannt.

Zwei Plätze hinter ihm landete Karl Geiger (119,5 Meter), der nach seinem Windpech in Garmisch-Partenkirchen nur noch Außenseiterchancen auf den Gesamtsieg hat.

Freunds Sommertüfteleien zahlen sich aus

Severin Freund konnte seine guten Trainingseindrücke bestätigen und zeigte mit 126 Metern den besten Sprung der DSV -Adler. Damit setzte er sich zunächst an die Spitze des Klassements. Erst 31 Springer später konnte ihn Lovro Kos aus der Leaders Box verdrängen. Für ihn reichte es schließlich zu Position sechs.

" Das Training hier im Sommer hat mir geholfen, auch wenn es nie eine Garantie ist, dass es immer perfekt läuft, wenn man viel auf einer Schanze springt. Es ist eine eigene Schanze, da kann es helfen, wenn man sich schon im Sommer ein Konzept zurechtlegt. Ich darf nicht zu früh die perfekte Position suchen, sondern erst am Ende des Radius ", erklärte der Tournee-Zweite von 2016 im ZDF .

Leyhe und Schmid eröffnen die K.o.-Duelle

Stephan Leyhe überstand mit 119 Metern als 24. ebenso locker die Quali wie Constantin Schmid, der sich mit der gleichen Weite einen Platz hinter ihm einreihte. Damit werden sie am Dienstag in den ersten beiden Duellen an den Start gehen.

Andreas Wellinger schaffte ebenfalls die Qualifikation für den Wettkampf. Seine 114 Meter reichten für Position 44. " Es war heute besser als im Training. Morgen ist ein neuer Tag und da werde ich weiterarbeiten ", gab sich der Kleinschanzen-Olympiasieger von 2018 dennoch zufrieden.

Stochs Ausscheiden bringt Paschke in den Wettkampf

Noch knapper wurde es für Pius Paschke. Er sprang bei Aufwind mit 117,5 Metern zwar weiter als Wellinger, bekam jedoch einige Punkte abgezogen und musste deshalb auf einen Fehler eines Konkurrenten hoffen. Den "Gefallen" tat ihm schließlich der Vorjahres-Tourneesieger Kamil Stoch, der es nicht in den Wettkampf schaffte. Für Paschke steht als 50. der Qualifikation somit das Duell mit Kobayashi an.

Ipcioglu schafft es wieder in den Wettkampf

Ebenfalls wieder in die K.o.-Duelle hat es Fatih Arda Ipcioglu geschafft. Er sprang 119 Meter und wurde 38. Ipcioglu hatte zum Auftakt der Tournee in Oberstdorf Skisprung-Geschichte geschrieben und als erster Athlet aus der Türkei Weltcup-Punkte holen können.