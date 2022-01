Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bundestrainer Horngacher ist skeptisch

Die Schanze ist bekannt für ihre Windanfälligkeit. " Ich habe kein gutes Gefühl, es wird ganz schwer werden. Sie werden natürlich alles versuchen und die Windnetze hochziehen. Man muss schauen, dass es nicht zu gefährlich wird ", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF .

Ein weiteres Problem in Innsbruck ist das geringe Zeitfenster für einen Wettkampf. Rennleiter Sandro Pertile erklärte: " Es gibt hier kein Flutlicht, also ist die Zeit limitiert. Wir möchten, wenn es möglich ist, zumindest einen Durchgang durchführen. Das ist unser Minimalziel. " Als letzte mögliche Startzeit nannte er 15.00 Uhr.

"Plan B": Zwei Springen in Bischofshofen