Geiger verpasst Podest bei Tour-Auftakt - Freund disqualifiziert

Freund vorn dabei - und disqualifiziert

Ärgerlich verlief der Nachmittag für Severin Freund, der mit 124,5 Metern nicht nur sein Duell gegen den Russen Roman Trofimow (115,5 Meter) gewann, sondern auch auf Top-10-Kurs war. Der Rastbüchler wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzuges aber disqualifiziert - und darf dadurch nicht im zweiten Durchgang ran.

"Am Anzug hat einfach etwas nicht gepasst. Das ist ein Sport, in dem es auch um kleine Sachen geht. Das wird kontrolliert und das ist auch gut so" , ärgerte sich der 33-Jährige in der Sportschau und fügte hinzu: "Das muss man dann einfach akzeptieren und beim nächsten Mal besser machen." Ohne Disqualifikation wäre der 22-fache Weltcup-Sieger als Achter in den zweiten Durchgang gegangen.

Schmid verpasst zweiten Durchgang

Den zweiten Durchgang verpasste auch Constantin Schmid - aber aus sportlichen Gründen. Der Oberaudorfer flog auf 118,5 Meter, musste sich gegen seinen japanischen Kontrahenten Yukiya Sato aber um 0,2 Punkte geschlagen geben. In der Lucky-Loser-Wertung wurde Schmid nur knapp Sechster und schied aus.

Vorjahressieger Stoch scheidet aus

Ein kleines Skisprung-Debakel erlebte der Pole Kamil Stoch. Der 39-fache Weltcup-Sieger und Tournee-Gesamtsieger des Vorjahres schied mit einer Weite von nur 118 Metern aus. Auch Stochs Teamkollegen Piotr Zyla und Jakub Wolny verpassten das Finale der Top 30.

Die Tournee-Träume endeten bereits früh für Stefan Kraft aus Österreich und den Slowenen Anze Lanisek - beide vor der Tournee als Mitfavoriten gehandelt. Kraft verbesserte sich von Rang 16 im ersten Durchgang noch auf Platz zwölf, Lanisek von Rang 28 auf 23 - beide haben damit in der Gesamtwertung große Rückstände auf die Podestplätze.

Ipcioglu schreibt Geschichte

Dafür schrieb Fatih Arda Ipcioglu Geschichte: Der 24-Jährige wurde 29. und sammelte damit das erster türkischer Skispringer Weltcup-Punkte. "Es ist schön, dass ich erneut Geschichte schreiben kann, ich bin ja auch der erste Türke, der im Weltcup springt. Die Türken kommen" , sagte Ipcioglu nach dem Wettkampf in der Sportschau. Für die Olympischen Spiele hat der in Slowenien trainierende Türke das Ticket bereits gelöst.

Wellinger bereits in der Quali ausgeschieden

Bereits in der Qualifikation am Dienstag (28.12.2021) schied Andreas Wellinger aus. Dem Olympiasieger von 2018 fehlten als 51. nur 0,5 Punkte auf die Top 50 und damit das Tournee-Auftaktspringen.