Slalom in Soldeu Dürr in Lauerstellung - Swenn Larsson führt Stand: 11.02.2024 11:22 Uhr

Lena Dürr darf sich beim Slalom in Soldeu Hoffnungen aufs Podest machen. Nach dem ersten Lauf führt die Schwedin Hanna Swenn Larsson vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan und Zrinka Ljutic aus Kroatien.

Die Athletin vom SV Germering kam gut rein in ihr Rennen, besonders im Steilhang ließ sie aber Zeit liegen. Am Ende betrug ihr Rückstand 0,66 Sekunden auf die Führende Schwedin Hanna Swenn Larsson. "Es war echt schwer zu fahren", analysierte Dürr anschließend in der ARD. Es habe "ganz schön gerumpelt im Steilhang". Auch sie erkannte noch Potenzial für den finalen Lauf. "Es bestimmt noch was drin im zweiten Durchgang"

Am schnellsten war die Schwedin Hanna Swenn Larsson, die als Führende ins Finale geht (54,45 Sekunden). Auf den Plätzen zwei und drei folgten nur knapp dahinter Paula Moltzan (+0,14 Sekunden) und die Kroatin Zrinka Ljutic .

Dürrs Angriff auf die kleine Kristallkugel

Das Feld lichtet sich im Slalom-Weltcup in diesem Winter. Die Zweite im Gesamtklassement, Petra Vlhova, kann nicht mehr eingreifen. Sie fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Und auch die US-amerikanische Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin verzichtete auf einen Start in Andorra. Sie laboriert an einer Innenbandzerrung, die sie sich in Cortina d'Ampezzo zugezogen hatte.

Für Dürr, die auf Rang drei in der Wertung steht und noch Chancen auf den Gesamtsieg im Slalom hat, spielt das keine Rolle. "Egal, wer da am Start steht, ich muss auf mein Skifahren schauen", sagte sie nach ihrem Lauf in der ARD.