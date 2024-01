Slalom-Weltcup Dürr nach Durchgang eins mit Siegchancen - Shiffrin scheidet aus Stand: 07.01.2024 10:05 Uhr

Lena Dürr steht vor dem nächsten Podestplatz. Die 32-Jährige geht beim Slalom in Kranjska Gora als Zweite in den finalen Durchgang. Petra Vlhova führt nach dem ersten Lauf. Mikaela Shiffrin schied aus.

Lena Dürr scheint ihre Form aus dem alten Jahr ins neue transferieren zu können. Nach dem zweiten Platz in Lienz vor einer Woche ist die Athletin vom SV Germering auch in Kranjska Gora auf Podestkurs. Dürr geht als Zweite in den finalen Durchgang (ab 12.30 Uhr live in der ARD).

Die 32-Jährige erwischte eine gute Fahrt und konnte besonders im letzten Abschnitt Zeit gutmachen. Am Ende fuhr sie mit knapp drei Zehntel Rückstand auf die Slovakin Petra Vlhova ins Ziel (+0,26 Sekunden). "Es war schwierig. Ich war froh, dass ich so seine gute Nummer hatte" , sagte Dürr anschließend in der ARD. Bei ihr seien "schon ein paar Löcher" in der Piste gewesen: "Das wird im zweiten Durchgang erst Recht spannend mit der hohen Nummer, aber das kommt für alle heute."

Shiffrin scheidet aus - Popovics Purzelbaum

Damit war Dürr genauso schnell wie Leona Popovic. Beide teilen sich nach dem ersten Lauf Rang zwei. Bei der Kroatin wäre eine noch schnellere Zeit durchaus möglich gewesen, doch die 26-Jährige verlor kurz vor der Ziellinie die Kontrolle und überquerte diese akrobatisch per Purzelbaum.

Für die größte Überraschung sorgte Mikaela Shiffrin. Die US-amerikanische Ausnahmefahrerin fädelte ein und schied aus. Shiffrin war mit einer Erkältung angeschlagen ins Rennen gegangen. Nach der ersten Zweitmessung war ihre Fahrt bereits beendet.

Hilzinger und Aicher überzeugen

Auch die weiteren deutschen Läuferinnen zeigten ansprechende Leistungen. Emma Aicher lag als zweitbeste DSV-Fahrerin nach 30 Läuferinnen auf Platz 14 (+1,88). Auch Jessica Hilzinger qualifizierte sich als 18. (+2,29) für den zweiten Durchgang. Beim jüngsten Slalom in Lienz hatten beide diesen noch verpasst. Schlechter lief es in Slowenien für Andrea Filser. Die 30-Jährige schied aus.