Ski Alpin in Kranjska Gora Shiffrin patzt - nur Siebte zur Halbzeit im Riesenslalom Stand: 06.01.2024 10:09 Uhr

Es wird keine erneute Shiffrin-Show im Riesenslalom geben. Der US-Superstar liegt nach dem ersten Lauf im verregneten Kranjska Gora weit hinter der führenden Petra Vlahova zurück.

Mikaela Shiffrin erlebte einen zerfahrenen ersten Durchgang im Riesenslalom von Kranjska Gora. Die erfolgsveröhnte Top-Fahrerin bekam keinen guten Lauf bei regnerischen Bedingungen im slowenischen Kranjska Gora in den Schnee und ist zur Halbzeit nur Siebte.

Eine Sekunde zurück: Schlägt Shiffrin nochmal zurück?

Shiffrin hat fast eine Sekunde Rückstand auf ihre größte Konkurrentin Petra Vlhová (Slowakei), die mit nur zwei Hundertsteln vor der Italienerin Frederica Brignone führt. Auf Platz drei lauert Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,15s).

In Lienz hatte Shiffrin Vlohvá und Co. noch die Grenzen aufgezeigt und den Riesenslalom sowie den Slalom für sich entschieden. Die zweimalige Olympiasiegerin feierte damit ihren 92. und 93. Weltcup-Sieg - ein unerreichter Rekord im Ski-Alpin-Zirkus. Sie steht bereits bei fünf Siegen in diesem Winter und führt folgerichtig auch den Gesamtweltcup an.