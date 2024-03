Ski Alpin in Saalbach Premierensieg für Rogentin, Odermatt gewinnt nächste Kristallkugel Stand: 22.03.2024 12:50 Uhr

Der Schweizer Stefan Rogentin hat den letzten Super G der Saison in Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Sein Landsmann Marco Odermatt holte seine nächste Kristallkugel.

Der letzte Super G in dieser Saison war eine reine Schweizer Meisterschaft - die Plätze Eins bis drei sicherten sich in Saabach-Hinterglemm die Eidgenossen. Stefan Rogentin siegte vor Loic Meillard (+0,03 Sek.) und Arnaud Boisset (+0,15). Alle drei profitierten von ihren frühen Startnummern. Für Rogentin war es der erste Triumph im Weltcup.

Odermatt gewinnt auch Super-G-Wertung

Die kleine Kristallkugel sicherte sich der Dominator in dieser Saison: Marco Odermatt ging als 15. ins Rennen und hatte mit der weichen und ramponierten Piste zu kämpfen: Der Super G der Männer fand auf der selben Strecke statt, wie das Frauen-Rennen, das nur knapp zwei Stunden vorher ausgetragen wurde. Der Schweizer beendete das Rennen als Fünfter - das reichte für den Gewinn der Super-G-Gesamtwertung.

Für Odermatt ist es nach dem Triumph im Gesamtweltcup und im Riesenslalom die dritte Kristallkugel in dieser Saison. Am Sonntag könnte noch eine weitere folgen: Odermatt führt im Abfahrtsweltcup 42 Punkte vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin, der in Saalbach-Hinterglemm nach fünf wöchiger Verletzungspause mit Platz vier im Super G sein Comeback feierte.

Kein deutscher Starter beim Saisonabschluss

Aus dem DSV-Team hat sich kein Athlet für die abschließenden Speedrennen qualifiziert.Thomas Dreßen und Josef Ferstl sind während der Saison zurückgetreten. Andreas Sander und Romed Baumann fehlten in diesem Winter die Konstanz, um es unter die Top 25 zu schaffen. Simon Jocher hat es immerhin auf Platz 26 geschafft, die Quali so aber knapp verpasst. Zum Vergleich: Die Schweiz war mit sieben Athleten am Start, Österreich war mit fünf Fahrern vertreten.