Ski alpin, Biathlon & Co. Wintersport-Finale - so spannend wird der Titelkampf Stand: 28.02.2024 10:37 Uhr

Der Winter neigt sich dem Ende entgegen und damit auch die Weltcup-Saison. Ob auf Eis, Schnee oder der Schanze - fast überall sind noch Trophäen und Medaillen im Gesamtweltcup zu vergeben. In einigen Disziplinen ist die Sache klar, in anderen wird es sehr eng. Wie sind die Chancen der Deutschen? Die Sportschau gibt einen Überblick vor dem Saisonfinale.

Ski Alpin: Gut-Behrami statt Shiffrin?

Mikaela Shiffrin dominierte jahrelang die Konkurrenz nach Belieben, auch zu Beginn dieses Winters. Doch Ende Januar stürzte der US-Superstar in Cortina d'Ampezzo und verletzte sich am Knie. Ihre Führung im Gesamtweltcup gab Shiffrin, die erst beim Weltcup in Are (9./10. März) wieder einsteigen will, an Lara Gut-Behrami ab.

Die Schweizerin nutzte die Zwangspause von Shiffrin mit vier Siegen aus sechs Rennen aus und steht nun satte 205 Punkte vor Shiffrin. Ob es im Kampf um den Gesamtweltcup noch einmal spannend wird, ist fraglich. Nach Are bleiben Shiffrin nur noch vier Rennen beim Abschluss Saalbach übrig, für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Bei den Männern steht mit Überflieger Marco Odermatt der Sieger der großen Kristallkugel bereits fest. Der Schweizer hat außerdem den Sieg im Riesenslalom bereits sicher und führt die Wertungen im Super-G und der Abfahrt an. Im Slalom hat Linus Straßer (386 Punkte) als Zweiter wohl keine Chance mehr, Manuel Feller (Österreich/590) den Titel streitig zu machen.

Biathlon: Bö und Landmark Tandrevold müssen kämpfen

Nach dem sensationellen Saisonauftakt in Östersund und der Übernahme des Gelben Trikots war in Deutschland kurz die Hoffnung aufgekommen, dass Philipp Nawarth, Roman Rees und Franziska Preuß in diesem Winter für Furore sorgen können. Es kam anders, die Norweger meldeten sich postwendend zurück.

Mittlerweile stehen sage und schreibe sechs Männer an der Spitze der Gesamtwertung, angeführt einmal mehr von Johannes Thingnes Bö. Doch der Alleinherrscher muss um seinen Thron kämpfen, nur knapp 100 Punkte hinter ihm lauern Johannes Dale-Skjevdal und Tarjei Boe.

Bei den Frauen ist es seit Jahren ohnehin spannend. Die führende Ingrid Landmark Tandrevold (719 Punkte) und die viertplatzierte Julia Simon (662) trennt nur ein Rennen, für einen Sieg gibt es schließlich 90 Zähler einzusammeln. Justine Braisaz-Bouchet (689) und Lisa Vittozzi (671) wollen ebenfalls in den Kampf eingreifen und sich ihre erste große Kristallkugel sichern.

Skeleton: Vergoldet Grotheer seine Fabel-Saison?

Mit zwei weiteren Weltmeistertiteln hat sich Christopher Grotheer am vergangenen Wochenende zum erfolgreichsten Skeletonfahrer der WM-Geschichte gemacht. Der Olympiasieger will nun auch noch im Weltcup nachlegen und seinen zweiten Gesamt-Titel in Folge einfahren. Sein ärgster Konkurrent Matt Weston (75 Punkte Rückstand) kann ihm am 21. März in Lake Placid noch einmal gefährlich werden. Allerdings reicht Grotheer ein neunter Platz, um am Ende ganz oben zu stehen.

Bei den Frauen wird sich am gleichen Tag aller Voraussicht nach die Niederländerin Kimberley Bos die Trophäe sichern. Bos hat 216 Punkte Vorsprung auf die belgische Zweitplatzierte Kim Melyemans, heißt: Meylemans müsste das Rennen gewinnen und Bos darf nicht in die Punkte fahren. Dahinter möchte Tina Hermann auf dem dritten Platz ihre 44 Punkte vor Valentina Margaglio erfolgreich verteidigen - und eventuell Meylemans auf Platz zwei noch einmal attackieren.

Bob: Friedrich oder Lochner - Nolte oder Buckwitz?

Es bleibt das große Duell im Eiskanal: Johannes Lochner gegen Francesco Friedrich. Lochner will endlich seinen Status als ewiger Zweiter ablegen, im Vorjahr triumphierte der zweimalige Silbermedaillengewinner von Peking bereits in der Zweier-Wertung, dieses Jahr hat er seine Nase im Vierer hauchdünn vor Friedrich. Nachdem Lochner zu Saisonbeginn in beiden Disziplinen dominieren konnte, arbeitete sich Friedrich immer weiter nach vorne und war pünktlich zur WM in Winterberg in Topform.

Dort schlug der Sachse einmal mehr zu und gewann im Zweier, Lochner wurde noch hinter dem aufstrebenden Adam Ammour Dritter. Die Entscheidung im Vierer folgt am kommenden Wochenende. Im Anschluss folgt das Weltcupfinale in Lake Placid. Derzeit führt Friedrich (1450 Punkte) vor Lochner (1302) im Zweier, im Vierer hat Lochner gerade einmal zehn Pünktchen Vorsprung auf den viermaligen Olympiasieger.

Bei den Frauen ist das Podest ebenfalls in Schwarz-Rot-Gold gefärbt. Im Zweier führt Laura Nolte vor Kim Kalicki und Lisa Buckwitz, im Monobob steht Buckwitz vor Nolte. In den USA wird bei den Männern und Frauen in beiden Schlitten gefahren, für den Sieg gibt es 225 Punkte. Gerade die Entscheidung im Gesamtweltcup (addierte Punkte aus Zweier/Vierer bzw. Zweier/Monobob) hält also mächtig Spannung bereit.

Langlauf: Durchbricht Victoria Carl die Phalanx?

Eine aus deutscher Sicht erfreuliche Langlauf-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Mit Victoria Carl und Friedrich Moch hat das DSV-Team nach langer Zeit bei beiden Geschlechtern wieder schlagkräftige Herausforderer aufzubieten. Carl hat vor den letzten vier Stationen in Skandinavien sogar noch das Gesamt-Podium im Blick. Der zweitplatzierten Thüringerin fehlen 174 Punkte auf Tour-de-Ski-Siegerin Frida Karlsson (1831), ganze vorne thront schier uneinholbar die US-Amerikanerin Jessica Diggins (2290) vor Linn Svahn (2033).

Dank konstant guter Leistungen ist auch Friedrich Moch in den Top 5 vertreten.Der Überraschungs-Dritte der diesjährigen Tour de Ski hat allerdings fast 500 Punkte Rückstand auf den Vierten Pal Golberg. An der Spitze wird Harald Ostberg Amundsen (2073 Punkte) die zweijährige Herrschaft seines norwegischen Landsmann Johannes Hosflot Klaebo wohl beenden. Amundsen hat einen satten Vorsprung von über 300 Zählern zu verteidigen.

Skispringen: Lassen Kraft und Prevc nochmal Federn?

Bei den Weitenjägern sieht es etwas klarer aus. Sowohl bei den Männern (Stefan Kraft) als auch bei den Frauen (Nika Prevc) gibt es zwei deutlich Führende. Österreicher Kraft war der mit Abstand konstanteste Springer dieses Winters und führt folgerichtig mit knapp 300 Punkten vor Ryoyu Kobayashi und Andreas Wellinger. Trotz der noch ausstehenden zwölf Einzelspringen dürfte sich hier nicht mehr viel tun.

Bei den Frauen, die nur acht Wettkämpfe vor sich haben, hat sich Prevc (1079 Punkte) ein 200-Punkte-Polster auf die Österreicherin Eva Pinkelnig herausgesprungen. Als beste Deutsche steht die formstarke Katharina Schmid auf Rang neun (496 Punkte).

Nordische Kombination: Armbruster noch mit Podest-Hoffnung

In der “Königsdisziplin der nordischen Sportarten” bleibt Norwegen weiterhin unangefochten an der Macht. Fast obligatorisch hat sich Jarl Magnus Riiber vorzeitig seinen fünften Gesamtweltcup-Triumph gesichert. Der Ausnahmekönner leistet sich deshalb eine Ruhepause für seine lädierte Schulter. Auch das Podest scheint mit Stefan Rettenegger (Österreich) und Jørgen Gråbak (Norwegen) vergeben zu sein.

Bei den Frauen sind die Nationen noch einseitiger verteilt. Ida Marie Hagen (1140 Punkte) liefert sich mit Gyda Westvold Hansen (1040) in den letzten sechs Rennen einen Kampf um den Gesamtsieg. Nathalie Armbruster (774) darf sich auf Platz fünf dank aufsteigender Formkurve noch leise Hoffnungen auf Platz drei machen, dort steht momentan mit Mari Leinan Lund (864) eine weitere Norwegerin.