Abfahrt in Saalbach Weltcup-Finale wetterbedingt abgesagt - Odermatt gewinnt Abfahrtswertung Stand: 24.03.2024

Mehrfach wurde der Start zur letzten Abfahrt des Weltcup-Winters in Saalbach/Hinterglemm verschoben. Am Ende musste das Rennen der Männer dann schließlich abgesagt werden. Damit hat Marco Odermatt nach dem Gesamtweltcup und der Kugel im Riesenslalom auch die Abfahrtswertung der Skirennläufer gewonnen.

Das Wetter hat einfach nicht mitgespielt beim letzten alpinen Skirennen der Saison. Über Nacht und am Morgen hatte es in den österreichischen Alpen in Saalbach-Hinterglemm stark geschneit. Das schädigte die Piste nachhaltig. Die Verantwortlichen fluteten förmlich das Geläuf und versuchten verzweifelt, mit Salz die Piste festzubekommen. Doch alles vergeblich.

Am Ende mussten sich die Veranstalter den Wetterbedingungen geschlagen geben. Nach fast zwei Stunden vergeblicher Mühen wurde das Rennen abgesagt. Auch, weil die Prognosen wenig vielversprechend waren. Eine weitere Schneefront war angekündigt in Saalbach.

Odermatt gewinnt kampflos auch die kleine Kristallkugel

Damit änderte sich auch nichts mehr in der Abfahrtswertung. Der Schweizer Marco Odermatt behielt seine Spitzenposition und sicherte sich kampflos die kleine Kristallkugel vor dem Franzosen Cyprien Zarrazin und Dominik Paris aus Italien. Es ist die dritte Kugel für Odermatt in diesem Winter. Der 26-jährige Überflieger des Winters hatte sich schon zuvor den Gesamtweltcup und die kleine Kristallkugel für den besten Riesenslalom-Athleten gesichert.

Zuletzt war dieses Kunststück im alpinen Männer-Bereich dem Österreicher Hermann Maier in den Jahren 2000 und 2001 gelungen. Odermatt fuhr in diesem Winter 13 Weltcup-Siege und insgesamt 20 Podestplätze ein. Deutsche Athleten hatten sich in den schnellen Disziplinen für das Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm nicht qualifiziert.