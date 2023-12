Ski Alpin Vlhová triumphiert in Courchevel – Dürr scheidet aus Stand: 29.12.2023 10:35 Uhr

Petra Vlhová hat sich in Courchevel knapp gegen Mikaela Shiffrin durchgesetzt und Lena Dürr im Slalom-Weltcup überholt. Die DSV-Athletin schied früh aus.

Petra Vlhová hat sich in Courchevel in einem knappen Rennen gegen Mikaela Shiffrin durchgesetzt. Mit einem starken zweiten Lauf konnte sie sich am Ende knapp vor die US-Amerikanerin setzen. 24 Hundertstel reichten für den Sieg. Die Slowakin überholte mit ihrem zweiten Triumph in dieser Weltcup-Saison DSV-Athletin Lena Dürr, die früh ausschied, im Slalom-Weltcup und übernimmt dort Rang zwei. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Truppe (+2,06 Sekunden).

Dass der Sieg im Nachtslalom im Duell der beiden überragenden Slalomfahrerinnen der vergangenen Jahre entschieden werden würde, war schon nach dem ersten Durchgang klar. 17 Hundertstel lag die US-Amerikanerin vor Vlhová, der Rest des Feldes lag mehr als eine Sekunde hinter Shiffrin.

Schwierige Piste, anspruchsvoller Kurs

Schwierige Pistenbedingungen und ein technisch anspruchsvoller Kurs mit vielen Tempo- und Rhythmuswechseln waren der Grund, warum die beiden Topfahrerinnen dem Rest der Fahrerinnen derart voraus waren. Im zweiten Durchgang schlug der Dauerregen in Schnee um. Die viele Ausfällen waren ein Zeichen für die schwierigen Bedingungen an diesem Abend.

Truppe neben "den beiden Bossen"

Nachdem sich auch die Katharina Liensberger, Dritte im ersten Lauf, extrem schwertat und sich nur knapp ins Ziel retten konnte, hatte bereits Vlhová knapp anderthalb Sekunden Vorsprung vor Truppe. Diesen Vorsprung konnte sie noch deutlich ausbauen. Über zwei Sekunden trennten sie am Ende von Truppe. So blieb es bei dem spannenden Zweikampf um den Sieg. Shiffrin hatte bereits zum Start leichte Probleme, der knappe Vorsprung schmolz. Je näher die US-Amerikanerin der Ziellinie kam, desto deutlicher wurde, wie stark der zweite Lauf von Vlhová war. Zu stark, selbst für Shiffrin. So feierte die Slowakin ihren 30. Weltcupsieg.

"Im ersten Lauf hatte ich ein paar Probleme mit meinem Skifahren. Der zweite Durchgang war besser. Da habe ich alles gegeben" , sagte Vlhová nach dem Rennen. Angesprochen auf das Duell mit Shiffrin sagte die Slowakin: "Manchmal ist es schon hart" und bekam postwendend das Lob von der Konkurrentin. "Petra ist einfach eine unglaubliche Skifahrerin" , sagte Shiffrin nach dem Rennen, "aber ich bin auch sehr gut gefahren." Die US-Amerikanerin erklärte, sie habe heute gemerkt, dass sie noch immer viel zu lernen habe. Die Österreicherin Truppe zeigte sich ebenfalls als gute Dritte: "Es ist verrückt. Heute haben alle an einem Strang gezogen. Es fühlt sich super an, nach den vergangenen, schwierigen Rennen neben den beiden Bossen zu stehen."

Dürr scheidet aus, DSV-Athletinnen enttäuschen

Die DSV-Athletinnen erwischten einen ganz schlechten Tag. Lena Dürr, als Nummer zwei im Slalom-Weltcup und mit zwei Podestplätzen im Rücken mit jeder Menge Selbstvertrauen an den Start gegangen, kam mit dem Kurs überhaupt nicht klar. Schon im ersten Abschnitt verlor sie Zeit auf Shiffrin, nach gut zwanzig Sekunden leistete sie sich einen schweren Fahrfehler, verlor die Kontrolle über ihre Ski, rutschte weg und fädelte ein. Aus in Durchgang eins.

Auch Emma Aicher und Andrea Filser konnten den ersten Durchgang nicht beenden. Jessica Hilzinger (+3,53) verpasste den zweiten Durchgang als 33. knapp. 13 Hundertstel fehlten ihr am Ende.