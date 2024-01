Weltcup in Cortina d'Ampezzo Mikaela Shiffrin verletzt sich bei Sturzfestival Stand: 26.01.2024 12:50 Uhr

Die "Olimpia delle Tofana" in Cortina d'Ampezzo hat auch diesmal wieder einige Topfahrerinnen abgeworfen. Das prominenteste Opfer war Mikaela Shiffrin (USA), die nach ihrem Sturz möglicherweise sogar um den Sieg im Gesamtweltcup fürchten muss. Es profitierten andere. Den Tagessieg holte sich überraschend die Österreicherin Stephanie Venier.

Shiffrin, die mit der Startnummer sieben ins Rennen gegangen war, blieb nach ihrem Sturz in der Deltakurve minutenlang liegen. Nach einem weiten Satz über eine Kuppe verkanteten ihre Skier, und die 28-Jährige landete hart in der Streckenbegrenzung. Als sie wieder aufstand, war zu sehen, dass sie, gestützt von Betreuern, ihr linkes Bein überhaupt nicht belasten konnte. Shiffrin musste abtransportiert werden. Eine Diagnose steht noch aus, doch die TV-Bilder verheißen nichts Gutes.

Nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus ihrer schärfsten Konkurrentin Petra Vlhova am vergangenen Wochenende war der Weg eigentlich frei zu Shiffrins sechstem Weltcup-Gesamtsieg. Doch der ist jetzt trotz großen Vorsprungs zumindest kein Selbstläufer mehr, sollte sie länger ausfallen.

Und nicht nur Shiffrin stürzte auf der sehr welligen, schnellen und selektiven Strecke. Auch die Italienerin Federica Brignone, die Schweizerin Priska Nufer und Emma Aicher (SC Mahlstetten) verloren an der gleichen Stelle die Kontrolle über ihre Skier. Corinne Suter (Schweiz) schwang im oberen Abschnitt verletzt ab.

Venier feiert Überraschungssieg - Gut-Behrami holt im Gesamtweltcup auf

Bei eigentlich perfekten äußeren Bedingungen hatten praktisch alle Fahrerinnen mit dem eisigen, unruhigen Untergrund zu kämpfen. Am besten kam damit die Österreicherin Stephanie Venier zurecht, die mit Startnummer 18 kam, immer schneller wurde je näher sie Richtung Ziel kam und mit Bestzeit über die Ziellinie fuhr. Eine Siegerin, mit der im Vorfeld wohl kaum jemand gerechnet hatte.

Zweite wurde mit einem Rückstand von 0,39 Sekunden die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die damit nun auch im Gesamtweltcup einen Satz auf Platz zwei nach vorne machte und am meisten von Shiffrins möglichem Ausfall profitieren könnte. Ihr zweiter Rang ist umso höher zu bewerten, als die Schweizerin unmittelbar nach zwei längeren Verletzungsunterbrechungen auf die Strecke musste. Dritte wurden zeitgleich die Italienerin Sofia Goggia, die Österreicherin Christina Ager sowie die Kanadierin Valerie Grenier (+ 0,71).

Verpatzter Mittelteil: Kira Weidle wieder weit zurück

Für Deutschlands beste Speedfahrerin Kira Weidle bleibt es eine zähe Saison. Zwar war die 27-Jährige aus Starnberg in einigen Sektoren bei den Schnellsten dabei. Im Mittelteil verlor sie aber so viel Zeit, dass es in der Endabrechnung nicht zu einem Top-Ten-Platz reichte (+ 1,65). "Ich konzentriere mich auf die guten Aspekte, die ich hier mitnehme" , sagte sie im ZDF. " Ohne meinen Mittelteil wäre ich gut mit dabei."

Hütter erwartet Diskussionen nach Sturzfestival