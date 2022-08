Juli 2022 Popps Volleykracher ist TdM Juli Stand: 21.08.2022 11:45 Uhr

Mit über 50 Prozent aller Stimmen gewinnt das fulminante Volley-Tor von Alexandra Popp die Abstimmung zum Tor des Monats Juli 2022.

Es ist schon eine Weile her, dass ein Treffer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zum Tor des Monats gewählt wurde. Im Juni 2015 war es Dzsenifer Marozsan, die für ihre "Tor-Grätsche" im WM-Spiel gegen Schweden ausgezeichnet wurde.

Popp mit Volley unter die Latte

Gute sechs Jahre später gewinnt Popp die begehrte goldene Medaille der Sportschau mit weitem Abstand vor der Konkurrenz. Ihr Treffer im EM-Halbfinale gegen Frankreich ist ein Synonym für Torinstinkt, Athletik und Entschlossenheit. Die Flanke kommt aus dem rechten Halbfeld, Svenja Huth chippt den Ball elegant in den französischen 16er, wo sich Popp gegen Frankreichs Verteidigerin Eve Perisset durchsetzt, um die Kugel dann unwiderstehlich im Stechschritt volley unter die Torlatte ins Netz zu schießen.

Jubel und Tragik

Popp, die auch wenig später für das 2:1-Siegtor sorgte, wurde zur umjubelten Matchwinnerin und brachte die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Treffern ins Finale. Und hier beginnt die Tragödie für die außerordentlich talentierte Mittelstürmerin. Beim Aufwärmen vor der Partie gegen England wird klar, sie kann nicht spielen und wird ihrer Mannschaft wegen einer Zerrung in diesem Jahrhundertspiel fehlen. Bitter für Popp und für die deutsche Mannschaft, die das Spiel am Ende in der Verlängerung mit 1:2 verliert

Das zehnte TdM für deutsche Frauen

Über 133.000 Menschen stimmten für den Treffer der deutsche Angreiferin. Sie lässt damit die Zweitplatzierte Alessia Russo (43.000 Stimmen) weit hinter sich. Dritter wird Marlon Ritter mit fast 38.000 Stimme. Popps Treffer ist das insgesamt zehnte TdM für eine Spielerin im Dress der deutschen Nationalmannschaft. Das erste schoss im Juli 1989 Ursula Lohn.