Tor des Monats September 22 Dimitrij Nazarovs Volley gewinnt Stand: 22.10.2022 18:50 Uhr

Mit fast 30 Prozent der Stimmen gewinnt Dimitrij Nazarov vom FC Erzgebirge Aue die begehrte goldene Tor-des-Monats-Medaille im September.

In der Kategorie "Volleytor" gab es in der über 50-jährigen TdM-Historie schon viele überragende Treffer. Über 90 Mal wurden die kunstvoll aus der Luft erzielten Tore bis heute mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Den ersten Treffer dieser Art beim Tor des Monats schoss Peter Braun vom FC Fraulautern im Juli 1971, eines der vielleicht schönsten Volleytore gelang Karl-Heinz Rummenigge im September 1981 mit seinem Volley-Seitfall-Heber beim Länderspiel gegen Finnland. Zuletzt war es Alexandra Popp im Juli 2022, die mit ihrer Volleygrätsche im EM-Viertelfinale gegen Frankreich das Tor des Monats erzielte.

Gekonnt und gefühlvoll ins Toreck

Und jetzt reiht sich ein weiteres wunderschönes Tor in der - an schönen Toren so reichen - Kategorie ein. Nazarov erzielt es im Spiel der 3. Liga gegen den SV Meppen. Den Freistoß von Aues Maximilian Thiel wehrt Meppens Innenverteidiger Tobias Kraulich noch mit dem Kopf ab. Der Ball springt hoch vor das linke Strafraumeck, wo Nazarov direkt abnimmt und die Kugel gekonnt aus 20 Metern ins rechte obere Toreck zimmert.

Das zweite TdM für Aue

Fast 70.000 Zuschauer:innen stimmen für den spektakulären Treffer des offensiven Mittelfeldspielers aus Aserbaidschan. Auf den Plätzen zwei und drei landen Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf (20 Prozent) vor Jill Bayings von Bayer 04 Leverkusen (19 Prozent). Rang vier und fünf belegen David Braig von den Stuttgarter Kickers (16,1 Prozent) knapp vor Marco Richter von Hertha BSC (15,9 Prozent).

Es ist erst das zweite Tor des Monats für einen Spieler im Trikot des FC Erzegebirge Aues. Das erste und bislang einzige schoss Frank Berger im Juni 2003 in der Regionalliga gegen Dresden.