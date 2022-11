Tor des Monats Oktober 2022 Benders Fallrückzieher ist Tor des Monats Stand: 12.11.2022 19:12 Uhr

Loreen Bender ist Torschützin des Monats Oktober 2022. Ihr Treffer im Trikot des U-17-Frauen-Nationalteams holt die meisten Stimmen.

Für die deutschen Fußball-Frauen ist 2022 ein Rekordjahr beim TdM. Bender ist in diesem Jahr bereits die dritte Fußballerin, die sich bei der traditionsreichen Wahl durchsetzen kann und die begehrte goldene Medaille mit nach Hause nimmt - und das mit gerade einmal 16 Jahren.

Weixels Schuss schon TdM würdig

Der Last-Minute-Treffer zum 3:3 im U17-WM-Spiel gegen Nigeria ist Bender aber auch wirklich gut gelungen. Dabei hat sie fast ein bisschen Glück, dass nicht Team-Kollegin Nadine Bitzer mit ihrem gefühlvollen Distanzschuss für das Tor des Monats nominiert wird. Die trifft aus 22 Metern aber nur die Latte. Der Ball prallt weit in den 16er ab, Bender steht richtig, reagiert schnell und kickt die Kugel artistisch per Fallrückzieher in die Maschen.

Das elfte TdM für deutsche Frauen

Über 37 Prozent aller Stimmen bekommt Bender für ihr Traumtor und lässt damit die Konkurrenz weit hinter sich. Zweiter wird Jesper Jensen (29 Prozent) und Dritter Saschas Marquet (13). Den vierten und fünften Platz belegen Claudio Kammerknecht und Frank Ronstadt und Claudio Kammerknecht mit jeweils etwa zehn Prozent.

Benders Treffer ist das insgesamt elfte TdM für eine Spielerin im Dress der deutschen Nationalmannschaft. Das erste schoss im Juli 1989 Ursula Lohn.