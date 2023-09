Tennis bei den US Open Muchova und Shelton stürmen ins Viertelfinale Stand: 03.09.2023 21:20 Uhr

French-Open-Finalistin Karolina Muchova und Publikumsliebling Ben Shelton haben am Sonntag (03.09.2023) bei den US Open das Viertelfinale erreicht.

Die 27 Jahre alte Tschechin Muchova bezwang in der Runde der besten 16 Wang Xinyu in 2:34 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1. Die Chinesin stand in New York überraschend zum ersten Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Achtelfinale.

"Froh, dass es vorbei ist"

Muchova gab erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab. "Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist ziemlich warm heute", sagte die Weltranglistenzehnte bei mehr als 30 Grad. Muchova trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic und Sorana Cirstea aus Rumänien.

"Gott tut Wunder"

Erstmals bei den US Open im Viertelfinale steht der Amerikaner Ben Shelton. Der 20-Jährige entschied das US-Duell Tommy Paul überraschend mit 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich. Shelton trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen seinem Landsmann Frances Tiafoe und Rinky Hijikata aus Australien.

Shelton steht erst zum zweiten Mal im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in New York. Bei den Australian Open hatte er diese Saison bereits ebenso überraschend das Viertelfinale erreicht - und war dort gegen Paul ausgeschieden.

"Ich habe von diesem Spiel gelernt, mental stark zu sein", sagte Shelton und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre beim Heimturnier. "Es ist schwer zu glauben, dass ich in einem vollen Arthur Ashe Stadium spiele. Gott tut Wunder."