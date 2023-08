Tennisturnier in New York US Open - das Wichtigste zum letzten Grand Slam des Jahres Stand: 25.08.2023 18:59 Uhr

Am Montag (28.08.2023) beginnt mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Hartplatzturnier in New York.

Wer sind die Favoriten?

Alles wartet auf einen finalen Showdown zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Schon beim Masters in Cincinnati lieferten sich die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt einen spektakulären Kampf um den Turniersieg - mit dem besseren Ende für Djokovic. In Wimbledon war der Altmeister gegen die Nummer eins der Weltrangliste noch unterlegen. Alle anderen Spieler haben bestenfalls Außenseiterchancen.

Bei den Frauen zeigten zuletzt zwei US-Spielerinnen die beste Form und gehen neben Iga Swiatek und Aryna Sabalenka als Anwärterinnen auf den Titel ins Turnier. Coco Gauff bezwang die Weltranglistenführende Swiatek zuletzt in Cincinnati im Halbfinale in drei Sätzen und sicherte sich schließlich den Turniersieg. Zuvor beim Turnier in Montrael hatte auch Jessica Pegula im Halbfinale gegen Swiatek das bessere Ende und war auch im Endspiel erfolgreich. In New York gibt es also Chancen auf den ersten Heimsieg seit 2017, als Sloane Stephens gewann.

Wie sind die Aussichten der Deutschen?

Alexander Zverev hat zuletzt in Cincinnati ein Ausrufezeichen gesetzt und Hartplatz-Spezialist Daniil Medwedew bezwungen, erst im Halbfinale war Djokovic für die deutsche Nummer eins Endstation. Und die Auslosung ermöglicht dem 26-Jährigen durchaus wieder den Weg unter die besten acht, im Viertelfinale könnte es aber zum Duell gegen Titelverteidiger Alcaraz kommen. Gegen den Spanier muss bereits in der ersten Runde Dominik Koepfer ran, auch Yannick Hanfmann hat mit Jannik Sinner einen absoluten Topspieler zugelost bekommen. Daniel Altmaier startet aussichtsreich gegen Constant Lestienne, bei einem Sieg wäre ein deutsches Duell gegen Zverev in der zweiten Runde möglich.

Bei den Frauen könnte es schnell ein Turnier ohne deutsche Beteiligung werden. Tatjana Maria geht als Nummer eins der DTB-Frauen bei den US Open an den Start, sie holt für gewöhnlich aber ihre Punkte auf Rasen, nicht auf Hartplatz - und sie hat mit Petra Martic eine durchaus knifflige Auftaktpartie vor sich. Tamara Korpatsch hofft gegen Irina-Camelia Begu Chancen aufs Weiterkommen, was bereits ein Erfolg wäre. Anna-Lena Friedsam dürfte gegen Wimbledon-Halbfinalistin Elina Switolina nur theoretische Chancen haben.

Wo werden die US Open übertragen?

"Sportdeutschland.TV" wird alle Spiele in New York übertragen, der Streamingsender hatte sich zuletzt die Rechte an den US Open sowie den Australian und French Open gesichert. Auf sportschau.de gibt es die wichtigsten Partien im Live-Ticker.

Wie steht es um die Night Session?

Die späten Spiele bei den US Open sind Fluch und Segen zugleich - und deswegen auch immer wieder umstritten. Bis in die Nacht Ortszeit stehen die Spieler und Spielerinnen teilweise auf dem Court, um das einzudämmen, gab es Forderungen, dass die Night Session nur noch aus einer statt zwei Partien besteht. "Vielleicht sollte man einmal auch etwas mehr auf die Gesundheit der Spielerinnen achten, weil wir schließlich Woche für Woche spielen müssen" , sagte Swiatek dazu.

Die Organisatoren entschieden sich jedoch gegen eine Änderung. Die Begründung: Die einheimischen Fans würden es zu den frühen Spielen nicht nach Flushing Meadows schaffen, sie sollen daher wenigstens eine längere Night Session geboten bekommen. Eine Reduktion wäre den " Fans gegenüber unfair " und ein früherer Beginn auch " nicht wirklich eine Möglichkeit, weil es für die New Yorker schwer ist, selbst um 19 Uhr hierher zu kommen ", sagte Turnierdirektorin Stacey Allister.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Der Sieger und die Siegerin im Einzel darf sich über drei Millionen Dollar freuen, für den Verlierer bzw. die Verliererin des Finales gibt es immerhin noch die Hälfte. Wer startet, hat 81.500 Dollar sicher, weiter geht es mit 123.000 Dollar (2. Runde), 193.000 Dollar (3. Runde), 284.000 Dollar (Achtelfinale), 455.000 Dollar (Viertelfinale) und 755.000 Dollar (Halbfinale).

Mit insgesamt 65 Millionen Dollar werden bei den US Open die höchsten Preisgelder ausgezahlt. In Wimbledon gab es "nur" 56,6 Millionen Dollar für die Spieler und Spielerinnen, bei den French Open 54 Millionen Dollar und bei den Australien Open 53 Millionen Dollar.