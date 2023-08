US Open Zverev nimmt die erste Hürde mühelos Stand: 29.08.2023 20:08 Uhr

Tennisprofi Alexander Zverev hat die erste Runde der US Open fast mühelos überstanden. Auch Tamara Korpatsch setzt sich durch.

Alexander Zverev hat bei den US Open souverän die zweite Runde erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am Dienstag (29.8.2023) den Australier Aleksandar Vukic mit 6:4, 6:4, 6:4 und wurde seiner Favoritenrolle im Auftaktmatch beim Grand-Slam-Turnier in New York gerecht.

Nach 2:09 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase seinen Aufschlag ab. In der nächsten Runde trifft der Weltranglistenzwölfte auf den Sieger der Partie zwischen Davis-Cup-Teamkollege Daniel Altmaier und Constant Lestienne aus Frankreich.

Korpatsch mit solider Leistung

Tamara Korpatsch aus Hamburg hat ebenfalls die zweite Runde erreicht. Gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien setzte sich die 75. der Weltrangliste in 83 Minuten 6:3, 6:2 durch. Sie trifft nun auf die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Korpatsch spielte weitgehend solide, ihrer 33 Jahre alten Gegnerin, die im WTA-Ranking auf Position 43 geführt wird, unterlief dagegen eine Fülle unerzwungener Fehler - insgesamt 39.