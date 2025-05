WTA-Masters in Madrid Swiatek scheitert chancenlos an Gauff Stand: 01.05.2025 17:47 Uhr

Sand-Spezialistin Iga Swiatek ist bei den WTA-Masters in Madrid ausgeschieden. Die 23-jährige Polin ist beim WTA-Turnier in Madrid als Titelverteidigerin im Halbfinale von der US-Amerikanerin Coco Gauff mit 1:6, 1:6 vom Platz gefegt worden und befindet sich rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open in Paris (25. Mai bis 8. Juni) in einer tiefen Krise.

Ihre langjährige Dominanz auf Sand scheint vorbei zu sein. Gegen die Nummer Vier der Welt war die Weltranglistenzweite ohne jede Chance. Die frühere US-Open-Siegerin Gauff musste nicht einen Breakball abwehren, nach 64 Minuten war das einseitige Match vorbei.

Swiatek hat seit ihrem French-Open-Triumph im vergangenen Juni kein Turnier mehr gewonnen. Ihre einmonatige Dopingsperre nach einem positiven Befund aus dem vergangenen August scheint bei der Polin Spuren hinterlassen zu haben.

Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstagabend die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus und die Ukrainerin Elina Switolina aufeinander.