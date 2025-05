ATP-Masters in Madrid Ruud im Halbfinale gegen Cerúndolo Stand: 01.05.2025 19:17 Uhr

Der Norweger Casper Ruud hat als erster Tennisprofi das Halbfinale beim Masters in Madrid erreicht. Im Halbfinale trifft er auf Francisco Cerúndolo.

Ruud setzte sich in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 gegen Daniil Medwedew durch und erreichte die Runde der letzten vier Spieler.

Der Norweger hatte im ersten Satz recht leichtes Spiel gegen den fehlerhaft agierenden Russen. Im zweiten Durchgang steigerte sich Medwedew zwar deutlich, ihm gelang aber kein Break gegen den gut aufschlagenden Ruud.

Mitfavorit in Paris

Am Freitag spielt Ruud, der im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat, gegen Zverev-Bezwinger Francisco Cerúndolo um den Finaleinzug. Der Argentinier bezwang den aufstrebenden Teenager Jakub Mensik (Tschechien) am Donnerstagnachmittag mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

In diesem Jahr wartet Ruud noch auf einen Titel, bislang hat er zwölf Turniere gewonnen, elf davon auf Sand, allerdings noch keines der Mastersserie. Nach seinem Viertelfinal-Aus als Titelverteidiger in Barcelona war Ruud aus den Top 10 gefallen, gegen Medwedew bewies er jedoch, dass mit Blick auf die French Open (ab 25. Mai) mit ihm zu rechnen ist.

Nach drei Niederlagen bezwang er erstmals den Russen und erreichte zum zweiten Mal nach 2021 das Halbfinale von Madrid.

Machtdemonstration von Draper

Im Finale könnte der Sieger der Partie Ruud gegen Cerúndolo auf Jack Draper treffen. Der Brite machte mit seinem Gegner Matteo Arnaldi kurzen Prozess und schlug ihn in 77 Minuten mit 6:0, 6:4. Draper zog mit dem Sieg in der Weltrangliste an Novak Djokovic vorbei und ist jetzt Fünfter. Das Halbfinale in Madrid wird sein erstes bei einem ATP-Turnier auf Sand.