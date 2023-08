US Open Thiem und Swiatek in der zweiten Runde von New York Stand: 28.08.2023 19:33 Uhr

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat bei den US Open zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers überstanden. Auch Iga Swiatek ist eine Runde weiter.

Gegen den an Position 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik gewann der Sieger von 2020 zum Auftakt in New York am Montag (28.08.2023) mit 6:3, 6:2, 6:4. "Es ist sehr besonders, denn es war eine lange Zeit. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als hier mit all den Erinnerungen" , sagte Thiem, "ich bin super, super happy und dankbar für den Support."

Bublik mit 17 Doppelfehlern

Während sein Gegner völlig inkonstant agierte und unter anderem 17 Doppelfehler produzierte, zeigte Thiem auf dem Grandstand in Flushing Meadows eine konzentrierte Leistung. Der Österreicher erreichte nach 1:54 Stunden zum siebten Mal die zweite Runde der US Open. Letztmals war ihm dies auf Grand-Slam-Niveau im Januar 2021 bei den Australian Open gelungen.

Für Thiem, der 2020 im Finale Alexander Zverev in einem denkwürdigen Tiebreak im fünften Satz den möglichen ersten Grand-Slam-Titel der Karriere weggeschnappt hatte, war der Sieg ein Befreiungsschlag. Die heutige Nummer 81 der Welt war in den vergangenen Jahren wegen einer anhaltenden Handgelenksverletzung in der ATP-Rangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 352 gefallen. Im Frühjahr 2023 hatte der Niederösterreicher mentale Probleme öffentlich gemacht.

Auch Swiatek locker in Runde zwei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open locker gemeistert. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Polen schlug in ihrem Erstrundenmatch in New York die Schwedin Rebecca Peterson in nur 59 Minuten mit 6:0, 6:1. Swiatek trifft in der zweiten Runde nun auf die Australierin Daria Saville.

Ebenfalls die erste Runde überstanden haben die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic und French-Open-Finalistin Carolina Muchowa aus Tschechien. Bencic gewann gegen die Russin Kamilla Rachimowa 6:2, 6:4, Muchova schlug Storm Hunter aus Australien mit 6:4, 6:0.