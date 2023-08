US Open Sieg gegen Altmaier - Zverev schon letzter Deutscher im Einzel Stand: 31.08.2023 21:05 Uhr

Alexander Zverev hat am Donnerstag (31.08.2023) das deutsche Duell gegen Daniel Altmaier gewonnen und die dritte Runde der US Open erreicht. Dort wird er der einzige Einzelspieler aus dem DTB-Team bei den Männern und Frauen sein.

Zverev bezwang Altmaier in vier hart umkämpften Sätzen mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 und verwandelte nach 3:43 Stunden seinen ersten Matchball. In der dritten Runde Dort trifft der an Nummer zwölf gesetzte Deutsche auf den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Der 32 Jahre alte frühere ATP-Finals-Champion siegte im Duell zweier prominenter Routiniers mit 6:3, 6:4, 6:1 gegen den zweimaligen Wimbledon-Sieger Andy Murray, der 2012 in New York triumphiert hatte. Im Achtelfinale könnte mit dem Weltranglistensechsten Jannik Sinner, der am Donnerstag Landsmann Lorenzo Sonego problemlos bezwang, der erste richtig dicke Brocken für Zverev folgen

Deutsche Frauen ohne Chance

Eva Lys und Tamara Korpatsch waren zuvor als letzte deutsche Spielerinnen bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 21 Jahre alte Hamburgerin Lys unterlag angeschlagen der Italienerin Lucia Bronzetti mit 3:6, 2:6 und verpasste den erstmaligen Einzug in die Runde der besten 32. Korpatsch war beim 3:6, 3:6 gegen die an Nummer 14 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ebenfalls ohne echte Siegchance. Damit sind alle fünf gestarteten deutschen Spielerinnen in der Einzel-Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in New York raus.

Lys ließ sich mehrfach während der Partie behandeln und lag dabei auf dem Rücken. Sie hatte sich mit starken Leistungen durch die Qualifikation gekämpft und auch bei ihrem Erstrundensieg gegen die Amerikanerin Robin Montgomery keinen Satz abgegeben. Zuvor hatte sie noch nie bei einem Grand Slam ein Hauptrundenmatch gewonnen. Auch Korpatsch hätte erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers gestanden.

Erfolge und Rückschläge in den Doppel-Konkurrenzen

Im Doppel sind immerhin noch zwei Spielerinnen im Turnier vertreten. Laura Siegemund gewann nach ihrem bitteren Ausscheiden im Einzel gegen Coco Gauff an der Seite von Vera Zvonareva mit 7:5, 5:7, 6:4 gegen das US-Duo Caroline Dolehide/Asia Muhammad. Am Mittwoch war bereits Tatjana Maria mit Aratxa Rus in die zweite Runde eingezogen.

Bei den Männern scheiterte das an Nummer zehn gesetzte deutsche Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz bereits im Auftaktmatch gegen die Franzosen Quentin Halys und Gregoire Barrere mit 3:6, 6:3, 6:7 (6:10). Als einziger DTB-Profi hatte dort Andreas Mies mit dem Amerikaner Mckenzie McDonald am Vortag die erste Runde überstanden. Ein Trost für Krawietz und Pütz: Beide gewannen vor ihrem gemeinsamen Doppel im Mixed ihre Auftaktmatches.