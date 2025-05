WDR-Sport Thomas Reis führt Samsunspor in Europacup Stand: 15.05.2025 22:58 Uhr

Thomas Reis, ehemals Trainer vom VfL Bochum und Schalke 04, wird in der nächsten Saison mit seinem türkischen Verein Samsunspor überraschend im Europapokal spielen.

Thomas Reis hat sich "mit goldenen Lettern" in die Geschichtsbücher von Samsunspor eingetragen und den türkischen Erstligisten erstmals in den Europacup geführt. Durch den Pokalsieg des Tabellenführers Galatasaray am Mittwochabend gegen Trabzonspor (3:0), der bereits für die Champions League qualifiziert ist, spielt der in der Süper Lig viertplatzierte Klub vom Schwarzen Meer in der kommenden Saison auf jeden Fall international.

"Traum geht in Erfüllung"

"Ein weiterer Traum geht in Erfüllung!", schrieb Samsunspor auf seinen Kanälen im Netz und jubilierte: "Wir haben standgehalten, wir haben daran geglaubt, und wir hatten Erfolg. Jetzt beginnt unsere Reise durch Europa." Dieser Moment werde "mit goldenen Lettern" in die Historienbücher eingetragen. Reis, einst bei Schalke 04 und dem VfL Bochum auf der Bank, hatte Samsun als Nachfolger von Markus Gisdol zu Saisonbeginn übernommen.

Drei Spiele vor Saisonende liegt seine Mannschaft nur hinter den Istanbuler Großklubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas. Ob es letztlich für die Europa oder die Conference League reichen wird, ist noch offen. So oder so ist es für Samsunspor ein Novum. Bislang spielte der Verein nur im 2009 eingestellten UEFA Intertoto-Cup (UI-Cup). 1997 gab es dort in der Vorrunde ein 1:3 gegen den Hamburger SV, im Jahr darauf bei der letzten Teilnahme im Halbfinale in Hin- und Rückspiel jeweils ein 0:3 gegen Werder Bremen.

Unsere Quellen: