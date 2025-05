WDR-Sport Gummersbacher Coup: Nationalspieler Schluroff verlängert Stand: 15.05.2025 22:16 Uhr

Der VfL Gummersbach hat den Vertrag mit Leistungsträger und Nationalspieler Miro Schluroff vorzeitig um drei Jahre bis 2029 verlängert.

Von Markus Kramer

Das gaben die Gummersbacher am Donnerstagabend im Vorfeld des Heimspiels gegen den SC Magdeburg (31:32-Niederlage) bekannt. Für den Verein ist die Vertragsverlängerung ein echter Coup, Schluroff entwickelte sich insbesondere in der laufenden Saison zu einem der Leistungsträger des Teams und feierte aufgrund guter Leistungen im März sein Nationalmannschafts-Debüt, kam in zwei Länderspielen des DHB-Teams gegen Österreich zum Einsatz.

"Ich freue mich unglaublich, dass wir den Vertrag mit Miro verlängert haben", wird VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Miro hat in den vergangenen Monaten und speziell in den vergangenen Wochen unfassbare Leistungen gezeigt. Ich bin mir sicher, dass Miro in den nächsten Jahren nicht nur für den VfL Gummersbach, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird."

Nach Kösters Abgang: Mehr Verantwortung für Schluroff

Schluroff kam 2022 aus Minden nach Gummersbach und entwickelte sich fortan immer mehr zur Stütze in der VfL-Mannschaft. Nach Bekanntgabe des Abgangs von Kapitän Julian Köster (geht 2026 nach Kiel) soll Schluroff nun noch mehr zur Führungsfigur werden. "Nicht zuletzt durch den Weggang von Julian wird auf Miro noch viel mehr Verantwortung zukommen und ich bin mir sicher, dass er dieser mehr als gerecht werden wird", so Schindler.

"Es ist überragend, dass Miro bei uns bleibt und wir freuen uns riesig auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm", sagte auch VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson: "Wir wussten schon immer, dass Miro ein großes Talent und die Möglichkeit hat ein richtig guter Spieler zu werden, aber in dieser Saison hat er riesige Sprünge gemacht."

"Ich freue mich unglaublich meinen Vertrag in Gummersbach verlängert zu haben und bin mir sicher, dass das der richtige Schritt ist", sagte Schluroff, mit 131 Toren momentan bester HBL-Torschütze der Gummersbacher, selbst. Zuletzt hatte es Berichte über Interesse anderer Klubs gegeben, im Dyn-Interview nach der Partie gegen Magdeburg bestätigte Schluroff Kontakt mit Hannover-Burgdorf: "Gespräche gab es, aber das brauche ich glaube ich nicht erläutern."

