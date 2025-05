WDR-Sport Nach Hegering: Köln holt auch Ex-Nationalspielerin Bremer Stand: 15.05.2025 16:09 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln dürfen zur kommenden Saison eine weitere Ex-Nationalspielerin in ihren Reihen begrüßen: Pauline Bremer kommt zum FC.

Bremer (29) wechselt vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion nach Köln und erhält einen Vertrag bis 2028. Das teilten die Kölner am Donnerstag mit.

Zuletzt hatten die Kölnerinnen in Marina Hegering (35) bereits eine international erfahrene Spielerin verpflichtet. "Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga zu so einem besonderen Verein", sagte Bremer, die in ihrer Karriere auch schon für Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg auflief: "Der FC ist ein ambitionierter Klub und ich möchte mit meiner Erfahrung dabei helfen, erfolgreich zu sein und den nächsten Schritt zu machen."

21 Länderspiele für Deutschland

"Die großartigen Erfolge von Pauline Bremer sprechen für sich. Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, Pauline von unserem Weg zu überzeugen. Sie ist eine Torjägerin, die über internationale Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt, dass sie uns mit ihren Toren helfen wird, einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung zu machen", wurde Nicole Bender-Rummler, Kölns Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball, zitiert.

Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt Bremer 21 Länderspiele (4 Tore), mit Olympique Lyon gewann sie 2016 und 2017 jeweils das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal. Die Kölnerinnen spielen seit 2021 wieder in der 1. Bundesliga, seither gelang viermal in Folge der Klassenerhalt.

