WDR-Sport HBF-Playoffs: HSG Blomberg-Lippe gelingt Ausgleich gegen Dortmund

In der Halbfinal-Serie der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe gegen Borussia Dortmund ein drittes Spiel erzwungen.

Vor 989 Zuschauerin in der Sporthalle an der Ulmenalle setzte sich die HSG am Mittwochabend mit 27:25 (14:11) durch. Das entscheidende dritte Spiel findet am Samstag (17.05.2025/19 Uhr) in Dortmund statt.

HSG dank Hauf und Veith mit Pausenführung

Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Dass sich der BVB nicht absetzen konnte, lag auch an der starken HSG-Torhüterin Melanie Veith, die sich in der Anfangsphase mit einigen Paraden auszeichnen konnte. Nach einer Viertelstunde hatte sich noch kein Team mit mehr als einem Treffer absetzen können (7:7/16.).

Es dauerte bis zur 22. Minute, dann war es die HSG, die sich erstmals in dieser Partie etwas höhere Führung herauswerfen konnte (11:8). Vor allem Alexia Hauf war in dieser Phase von der Dortmunder Defensive kaum zu halten. Zur Pause hatte die 26-Jährige bereits sechs Treffer auf dem Konto. Die HSG verteidigte ihren Vorsprung erfolgreich bis zum Ende der ersten Hälfte (14:11).

Dortmunder Aufholjagd bleibt aus

Nach dem Seitenwechsel tauschten beide Mannschaften zunächst munter Tore aus und es blieb beim Vorsprung der Blombergerinnen. Mit zwei Toren von Lois Abbingh und Kelly Vollebregt konnte der BVB auf 20:18 verkürzen (44.). Näher kamen die Dortmunderinnen allerdings nicht heran, auch weil die HSG sogar in zwischenzeitlicher Unterzahl treffsicher blieb und mit einer Spielerin weniger sogar noch auf 23:19 erhöhen konnte (48.). Max Mühlers Tor zum 24:19 war bereits die Vorentscheidung (51.).

In der Schlussphase kam der BVB zwar nochmal bis auf zwei Tore heran (25:23/56.), aber die HSG stellte umgehend durch Andrea Jacobsen und Hauf den Vier-Tore-Vorsprung wieder her (27:23/58.), der zwar noch einmal schrumpfte, aber zum Heimsieg der HSG reichte.

Neuer Playoff-Modus

Der Playoff-Modus wurde in der Handball-Bundesliga der Frauen zur Saison 2024/25 neu eingeführt. Dafür wurde die Liga von 14 auf 12 Teams verkleinert. Die ersten acht Mannschaften spielen um den Titel, die vier Mannschaften von Platz 9 bis 12 ermitteln in den Playdowns einen Absteiger.

Dortmund hatte die Hautprunde auf Platz zwei beendet, einen Platz vor Blomberg-Lippe.

