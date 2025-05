WDR-Sport Bayer Leverkusen erzwingt Spiel drei und darf auf Klassenerhalt hoffen Stand: 14.05.2025 20:03 Uhr

Die Handballerinnen von Bayer Leverkusen haben den Abstieg in die 2. Bundesliga mit einem wichtigen Sieg in den Playdowns mindestens vertagt.

Die Werkselfen setzten sich am Mittwochabend im zweiten Spiel der Best-of-three-Serie gegen den BSV Sachsen Zwickau mit 26:25 (12:13) durch und erzwangen so ein drittes und entscheidendes Spiel. Es war der erste Saisonsieg der Leverkusenerinnen. Spiel drei findet 23. Mai in Zwickau statt und entscheidet darüber, welches der beiden Teams absteigt.

Entscheidung erst in der Schlussphase

Im Gegensatz zum ersten Spiel kamen die Werkselfen dieses Mal gut ins Spiel und gingen in der Anfangsphase mehrfach mit zwei Treffern in Führung, insbesondere durch gutes Tempospiel. Zwickau ließ sich jedoch nicht abschütteln und kam mit vier Toren in Serie selbst zur ersten Zwei-Tore-Führung der Partie (5:7/15.). Aber Bayer kämpfte sich zurück und lag kurz darauf selbst wieder vorne (8:7/20.). Zur Pause führten jedoch die Zwickauerinnen mit einem knappen 12:13-Vorsprung.

Leverkusen gelang nach Wiederanpfiff zwar der unmittelbare Ausgleich (13:13/31.), danach führte Zwickau aber wieder schnell mit zwei Toren (13:15/34.). Aber die Werkselfen bewiesen Moral und legten einen eindrucksvollen 4:0-Lauf zum 18:16 hin (44.). Die Rheinländerinnen verteidigten ihre knappe Führung bis in die Schlussphase hinein (22:21/51.), auch weil Torhüterin Lieke van der Linden immer wieder stark parierte.

Fünf Minuten vor dem Ende war die Partie ausgeglichen (23:23/56.). Sophia Cormann und Johanna Andresen brachten die Werkselfen erneut mit zwei Treffern in Führung (25:23/57.), während hinten van der Linden trotz eines schmerzhaften Gesichtstreffers weiter stark parierte. Der Treffer von Annika Ingenpaß zum 26:23 war noch keine Vorentscheidung, denn Zwickau kam noch heran und verkürzte in der letzten Minute durch Kaho Nakayama auf 26:25. Am Ende reichte die Zeit für den BSV aber nicht mehr aus, um das Unentschieden zu schaffen.

Beste Torschützin der Partie war Zwickaus Blanka Kajdon mit acht Treffern, für Bayer traf Andresen siebenmal.

Leverkusen vor Neuausrichtung

Leverkusen war als Außenseiter in die Serie gestartet. In 23 Spielen in der Hauptrunde hatte Bayer nur einen Punkt geholt. Auch in der ersten Runde der Playdowns gegen die Sport-Union Neckarsulm hatte Leverkusen zwei deutliche Niederlagen (22:30, 21:38) einstecken müssen.

Der Klub steht vor einer Neuausrichtung. "Wir sind ein Ausbildungsverein. Das zentrale Konzept der Elfen, das in dieser Saison schon angelaufen ist, ist die Jugendförderung. Auch mit Blick auf das Budget setzen wir schon jetzt auf junge Spielerinnen", hatte Bayers Sportliche Leiterin und Spielerin, Annika Ingenpaß, im Gespräch mit dem WDR Ende März gesagt.