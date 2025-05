WDR-Sport Bayer Leverkusen: Daedelow verlängert, Boboy nach Leipzig Stand: 14.05.2025 16:34 Uhr

Frauen-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Eigengewächs Ida Daedelow verlängert. Delice Boboy verlässt den Verein dagegen.

Wie die Werkself am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag mit der 17 Jahre alten Mittelfeldspielerin Daedelow um zwei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert.

In der abgelaufenden Spielzeit kam Daedelow, die seit 2019 beim Verein ist und im Oktober in Bremen ihr Debüt gab, auf fünf Pflichtspiele für Bayer. "Ida hat sich dank ihrer unbekümmerten Art in der vergangenen Saisonvorbereitung ohne echte Anlaufschwierigkeiten in die Mannschaft eingefügt und ist selbst bei ihrem Bundesliga-Debüt vor über 22.000 Zuschauern cool geblieben", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer 04-Frauen: "Wenn sie ihren Weg so weitergeht, werden wir noch viel Freude an ihr haben."

Den Verein verlassen wird dagegen Delice Boboy. Die 18-Jährige, die gemeinsam mit Daedelow 2023 die B-Juniorinnen-Meisterschaft gewann, wechselt zum Ligakonkurrenten RB Leipzig. "Wegen der großen Konkurrenzsituation in unserer Offensive sieht sie für sich in Leipzig mehr Chancen auf möglichst viel Spielzeit", erklärte Feifel den Wechsel. Boboy kam in der vergangenen Saison auf 20 Einsätze in der Bundesliga und erzielte vier Tore.

