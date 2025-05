Fußball | Frauen-Bundesliga RB Leipzig holt Offensivjuwel Boboy aus Leverkusen Stand: 13.05.2025 10:30 Uhr

Der neue Kader von RB Leipzigs Frauen nimmt weiter Gestalt an. In Delice Boboy von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen konnte eines der "größten Talente im deutschen Frauenfußball" verpflichtet werden.

Während Vanessa Fudalla von Leipzig nach Leverkusen wechselt, geht Delice Boboy den umgekehrten Weg. Wie die RB-Frauen am Dienstag (13. Mai) bekanntgaben, unterschrieb die 18-jährige Offensivspielerin dank einer Ausstiegsklausel einen Vertrag bis Sommer 2027 am Cottaweg. Der große Umbruch bei RB Leipzig hält damit an. Boboy ist der sechste externe Neuzugang für die kommende Saison, zehn Spielerinnen verlassen den Verein.

"Enorme Geschwindigkeit" für RB Leipzigs Frauen

Laut Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, gehört Boboy "auf ihrer Position zu den größten Talenten im deutschen Frauenfußball. Sie bringt eine enorme Geschwindigkeit mit und hat trotz ihres jungen Alters bereits auf höchstem Niveau überzeugt."

In der abgelaufenen Saison, die RB erneut auf Rang acht abgeschlossen hatte, stand Boboy in 17 Partien für Leverkusen auf dem Rasen, in denen ihr vier Tore und zwei Vorlagen gelangen - davon eins im Hinrundenspiel gegen Leipzig. Auch international konnte sie bereits Erfahrung sammeln und absolvierte 17 Länderspiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

SpiO/pm