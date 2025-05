Fußball | Regionalliga FSV Zwickau punktet zum Abschluss beim BFC Dynamo Stand: 18.05.2025 15:32 Uhr

Der FSV Zwickau hat zum Abschluss der Regionalliga-Saison einen Zähler aus Berlin mitgebracht. Das Team von Rico Schmitt spielte beim BFC Dynamo Remis. Die Partie begann mit Verspätung.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat zum Abschluss seiner guten Saison beim BFC Dynamo gepunktet. Beim 2:2 lag das Team von Rico Schmitt zweimal in Führung. Bei einem Sieg hätten die Westsachsen die Saison auf Rang drei vor RW Erfurt beendet. So landeten die Schwäne auf Platz vier.

Die Partie begann mit rund 20 Minuten Verspätung. Der FSV-Bus blieb rund vier Kilometer vor dem Ziel Sportforum Hohenschönhausen liegen, das Team fuhr dann die restliche Strecke mit einem Fanbus. Zu der Verspätung von einer Viertelstunde kamen noch fünf Minuten dazu, weil das Stadion durch Pyro in roten Nebel getaucht war.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Es entwickelte sich eine Begegnung, bei der schnell klar wurde, dass es nicht mehr um ganz so viel gehen würde. Der FSV kam zwar gut herein, sah sich danach aber vor allem den Angriffen der Berliner gegenüber. Kilian Senkbeil klärte am Fünfer nach einer Hereingabe von links (12.), FSV-Schlussmann Lucas Hiemann passte bei einem Abschluss von Rufat Dadashov auf (15.). Ein Knaller von Andrej Startsev, der drüber ging, leitete die beste Phase der Westsachsen ein (28.). Drei Minuten später scheiterte Angreifer Felix Pilger zunächst noch an Torwart Paul Hainke, ehe er die direkt folgende Kopfballvorlage von Lucas Albert zur Führung veredelte. Danach hätte das Team von Rico Schmitt erhöhen können. Doch statt 2:0 stand es plötzlich 1:1, weil Berlins Kapitän Chris Reher einen 20-Meter-Schuss in der Nachspielzeit abgefälscht ins Tor beförderte (45.+1).

Nach der Pause spielte sich viel im Mittelfeld ab.

Abschiedsgeschenk von Herrmann

Nach der Pause verhinderte Hainke mit einem Doppelreflex gegen Jonas Dittrich und Maximilian Somnitz die Gästeführung (55.). Die besorgte dann Jahn Herrmann mit einem Foulelfmeter (66.), das Abschiedsgeschenk von Herrmann, der seinen Vertrag nicht verlängern will, wie der FSV auf der Pressekonferenz vor der Partie bekannt gab. In einer zweiten Halbzeit, die über weite Strecken ohne Torraumszenen auskam, gelang dem BFC noch der Ausgleich: Dadashov nutzte eine Vorlage von Haider, der nach einer Flanke an den zweiten Pfosten quer legte (80.).

cke