Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena bezwingt Chemie Leipzig zum Saisonabschluss Stand: 18.05.2025 15:01 Uhr

Das Duell hatte sportlich keinen Wert mehr, dennoch zeigte Carl Zeiss Jena beim Erfolg in Leipzig eine souveräne Vorstellung. Bei Chemie stand der emotionale Abschied einer langjährigen Vereinslegende im Mittelpunkt.

Mit einem klaren 3:0 (1:0)-Auswärtssieg bei BSG Chemie Leipzig hat der FC Carl Zeiss Jena seine Regionalliga-Saison beendet. In einer Partie ohne tabellarische Relevanz zeigten sich die Gäste spielbestimmend und vor dem Tor eiskalt. Die Treffer erzielten Kay Seidemann (38.), Maxim Hessel (62.) und Erik Weinhauer (70.). Für Leipzigs Florian "Kirsche" Kirstein war es der letzte Auftritt im grün-weißen Trikot nach über 150 Einsätzen.

Unspektakulärer Beginn - Jena setzt den ersten Treffer

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die traditionell komplett in Grün aufliefen. Chemie machte früh Druck, blieb im Abschluss aber harmlos. Zwei Distanzschüsse von Stanley Ratifo (7.) und Luca Marino (10.) sorgten zumindest für erste Lebenszeichen. Auf der anderen Seite meldete sich Erik Weinhauer in der 12. Minute erstmals offensiv – sein Abschluss wurde im letzten Moment geblockt. Danach übernahm Jena schrittweise die Kontrolle.

Vor 4.999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark blieb das Spiel lange ein zähes Ringen – kein Spektakel, aber stimmungsstark begleitet. In der 38. Minute dann der Durchbruch: Jannes Werner setzte Seidemann mit einem langen Pass in Szene. Der Jenaer Angreifer behauptete sich gegen zwei Leipziger und Torhüter Benjamin Bellot – 0:1. Für den 25-Jährigen war es der zehnte Treffer in seiner Premierensaison für den FCC. Kurz darauf ging es in die Kabinen.

Auswechslung mit Applaus für Florian Kirstein (20, Chemie).Torwart Benjamin Bellot (1, Chemie) und Janik Mäder (7, Chemie) schütteln ihm die Hand.

Kirstein kann letzten Auftritt nicht veredeln

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jena zunächst spielbestimmend. In der 56. Minute hatte ausgerechnet Kirstein den Ausgleich für die Leutzscher auf dem Fuß. Was wäre das für eine Geschichte gewesen, hätte „Kirsche“ in seinem letzten Auftritt noch einmal getroffen und die Fankurve zum Jubeln gebracht. Doch Liesegang verwehrte den Gastgebern diesen Moment – und Maxim Hessel legte kurz darauf sogar noch nach: Nach einer Ecke von Nils Butzen wuchtete der Jenaer Kapitän den Ball unhaltbar in die Maschen – 2:0 (62.).

Vier Minuten später wurde es dann emotional. Mit den Tränen ringend ging der Arbeitstag für Leipzigs Kirstein unter großem Applaus von Fans, Mitspielern und Gegnern zu Ende. Für ihn kam Timo Mauer ins Spiel.

Weinhauer krönt phänomenale Saison

Den Schlusspunkt setzte Erik Weinhauer in der 70. Minute. Mit seinem 18. Saisontreffer sicherte sich der Angreifer die Torjägerkrone der Regionalliga Nordost. Für den 24-Jährigen war es gleichzeitig auch der Abschied aus Jena - zur kommenden Saison geht es für ihn zu Drittligist Erzgebirge Aue.

Stimmen zum Spiel

sbo