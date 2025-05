Fußball | Regionalliga Vogt beendet Halles Meistertraum Stand: 18.05.2025 15:16 Uhr

Der Hallesche FC muss eine weitere Saison in der Regionalliga planen. Zwei frühe Tore in Greifswald ließen den Aufstiegstraum am letzten Spieltag platzen.

Nicht weniger als ein Wunder hatte der HFC vor dem letzten Spieltag in der Regionalliga Nordost ausgerufen. Denn die Hallenser hätten im Fernduell um die Meisterschafft drei Punkte und sieben Tore auf Lok Leipzig – zeitgleich in Erfurt gefordert – aufholen müssen.

Daraus wurde nichts. Stattdessen erlebte der HFC an der Ostseeküste sein blaues Wunder und verlor mit 0:4 (0:2).

Doppelschlag schockt Halle

Dabei begann der HFC äußerst schwungvoll. Schon nach wenigen Sekunden kam Jonas Nietfeld das erste Mal im Greifswalder Strafraum zum Abschluss. Innerhalb weniger Minuten folgten zwei weitere Schüsse. Doch schon in der Anfangsphase offenbarte der HFC riesige Lücken in der Defensive. Schon bald wurden die Hallenser dann auch für ihre extrem offensive Herangehensweise bestraft.

Denn mit einem Doppelschlag (17. /21. Minute) riss David Vogt den HFC jäh aus allen Aufstiegsträumen. Zunächst nutzte er nach einer Benyamina-Chance den Abpraller vom Pfosten zur Führung. Danach traf er sehenswert aus 22 Metern in die lange Ecke. Die beiden Treffer hinterließen Wirkung. Dem HFC gelang fortan kaum noch etwas.

In Greifswald kam der HFC oft einen Schritt zu spät.

Fans feiern Vizemeister – und gratulieren Lok

Nach dem Seitenwechsel versuchte der HFC noch einmal, ins Spiel zurückzukommen. Doch als Torjäger Soufian Benyamina nach gut einer Stunde seinen 17. Saisontreffer erzielte, war die Partie – und damit die Meisterschaft – endgültig entschieden. Zu Ungunsten des Halleschen FC. Pascal Schmedemann setzte mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 86. Minute den Schlusspunkt unter einen aus HFC-Sicht sehr tristen Nachmittag.

Den Fans war es egal. Sie feierten ihr Team für eine gute Saison, die der HFC mit 70 Punkten auf Platz 2 beendet. Dabei vergaßen sie auch ihre Freunde in Probstheida nicht. Beide Vereine verbindet seit Jahren eine Fanfreundschaft. Und so gratulierten die HFC-Anhänger, als das Spiel entschieden war, dem 1. FC Lok per Spruchband zur Meisterschaft.

olei