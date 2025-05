Fußball | Regionalliga Lok Leipzig krönt sich bei Rot-Weiß Erfurt zum Meister der Regionalliga Nordost Stand: 18.05.2025 15:05 Uhr

Während der Hallesche FC in Greifswald frühzeitig abreißen lässt, liefert der 1. FC Lok Leipzig liefert sein Meisterstück und gewinnt auch das Saisonfinale bei Rot-Weiß Erfurt. Nun warten das Pokalfinale gegen Aue und die Aufstiegsspiele gegen Havelse auf die Blau-Gelben.

Der 1. FC Lok Leipzig hat sich zum zweiten Mal nach 2020 die Meisterschaft der Regionalliga Nordost gesichert. Vor 11.634 Zuschauern im Steigerwaldstadion gewann das Team von Cheftrainer Jochen Seitz mit 4:2 (2:1) beim FC Rot-Weiß Erfurt. Der verbliebene Titelkonkurrent Hallescher FC verlor derweil beim Greifswalder FC mit 0:4.

Ziane macht alles klar

Lok, das insgesamt 76 Punkte gesammelt hat und sechs Zähler vor dem HFC die Ziellinie erreichte, ging in Erfurt durch Dorian Cevis früh in Führung (12.). Obed Ugondu glich zwischenzeitlich aus (36.), ehe FCL-Torjäger Stefan Maderer noch vor dem Pausenpfiff das 2:1 besorgte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pasqual Verkamp (58.). RWE schöpfte durch Andy Trübenbachs Elfmeterabstauber Hoffnung (66.), bevor der eingewechselte Leipziger Kapitän Djamal Ziane vom Elfmeterpunkt alles klar machte. Der Rest ging im Jubel unter.

Nun warten noch drei Highlightspiele auf die Blau-Gelben: Vor den beiden Aufstiegsduellen mit dem TSV Havelse am 28. Mai (Mittwoch) daheim und der Entscheidung auswärts am 1. Juni (Sonntag) steht zunächst am kommenden Samstag (24. Mai, 16:30 Uhr im Livestream bei SPORT IM OSTEN) noch das Sachsenpokalfinale im Bruno-Plache-Stadion gegen Drittligist FC Erzgebirge Aue an. Der Sieger löst das Ticket für den lukrativen DFB-Pokal.

