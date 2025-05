WDR-Sport Im Pokal-Fieber: Hermannsdenkmal trägt Trikot von Arminia Bielefeld Stand: 14.05.2025 13:22 Uhr

Was nach Bielefelds sensationellem Einzug ins DFB-Pokal-Finale als Meme viral ging, ist seit heute Realität: Das Hermannsdenkmal in Detmold, die höchste Statue Deutschlands, hat ein überdimensionales Arminia-Trikot übergestreift bekommen.

Von Julia Thies

Insgesamt 130 Quadratmeter Stoff, neun Meter lang und sieben Meter breit - Das beschreibt das blaue Arminia-Trikot in Kleidergröße XXXL für den "Hermann" in Detmold. Schneiderin Sigrid Prziwara-Herfort hat das riesengroße Trikot zusammengenäht. Ursprünglich waren es vier einzelne Teile. Das war gar nicht so leicht, erzählt sie: "Ich saß da zwischen Bergen von Stoff und wusste manchmal nicht, wo oben oder unten ist."

Arminia-Trikot von 1999 als Vorbild

Orientieren konnte sie sich an dem Trikot von 1999. Schon damals trug der Hermann drei Wochen lang ein Arminia-Trikot, weil der Verein in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen war. Ein bisschen was geändert hat sich aber schon: "Wir haben dieses Mal nicht so einen festen Stoff, sondern Fahnenstoff genommen. Und der Schnitt hat sich etwas geändert: Es gibt keinen V-Ausschnitt mehr, sondern einen Rundhalsausschnitt."

Schneiderin des Trikots Sigrid Prziwara-Herfort (r.) zieht den Hermann mit an

Und dann ging es los: Gemeinsam mit zwei Kollegen fuhr Sigrid Prziwara-Herfortauf rund 50 Meter Höhe und durfte dem "Hermann" in die Augen schauen. Und ihm dann das Trikot über den Kopf ziehen: "Einmal kam uns ein Windstoß in die Quere, dadurch hat sich der Stoff einmal verheddert. Aber dann hat alles geklappt und die Anspannung ist abgefallen."

Fans tragen Arminia-Trikot zum Hermann

Für Anke Frackowiak und Uli Pfingsten begann der schönste Teil des Tages schon eher. Sie durften gemeinsam mit anderen Arminia-Fans das Trikot vom Parkplatz zum Hermannsdenkmal tragen. Anke Frackowiak wusste bis kurz vorher nicht, was heute passiert: "Ich bin hier heute nichtsahnend hingekommen und hab dann erfahren, dass ich das Trikot mit hochtragen darf. Absoluter Gänsehaut-Moment. Ich bin sehr stolz!"

Anke Frackowiak (l.) und Uli Pfingsten (r.) durften das Trikot zum Denkmal tragen

Sie sind Teil des Arminia Supporters Club und schauen nicht nur die Heimspiele, sondern sind auch regelmäßig auswärts dabei. Sie erzählen, dass es deutschlandweit viel Zuspruch für Arminia gebe: "Man spürt so eine Welle der Herzlichkeit, in Bielefeld, aber auch überall wo wir hinfahren. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Alle sind im Arminia-Fieber."

Das sagt auch der Hauptsponsor von Arminia Bielefeld. Das Bielefelder Unternehmen Schüco hat die ganze Aktion gemeinsam mit dem Landesverband Lippe organisiert. Zehn Tage vor dem Pokalfinale trägt der 150-jährige Hermann ein Arminia-Trikot, um den Verein, der seinen Namen trägt (aus Arminius ist im 16. Jahrhundert Hermann geworden), aus der Ferne zu unterstützen und der Mannschaft als zwölfter Mann den Rücken zu stärken.

Unsere Quellen: