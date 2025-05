WDR-Sport VfL Bochum stattet Lirim Jashari mit Profivertrag aus Stand: 14.05.2025 15:51 Uhr

Der VfL Bochum hat das 19-jährige Eigengewächs Lirim Jashari mit einem bis Sommer 2028 gültigen Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der kosovarische U-Nationalspieler wurde in Bergisch Gladbach geboren und spielt seit dem Sommer 2024 für das Talentwerk des VfL. In der U19 ist der Stürmer Stammspieler und kommt auf neun Tore und zehn Vorlagen in 25 Spielen. Im März 2025 gab er in einem Testspiel gegen Preußen Münster sein Debüt bei den Profis.

"Lirim steht beispielhaft dafür, dass wir vielversprechende Talente frühzeitig entdecken und dann von unserem Weg überzeugen müssen", sagt Dirk Dufner, VfL-Geschäftsführer Sport. "Er hat im letzten Jahr im Talentwerk eine tolle Entwicklung genommen und hat auch im Testspiel der Profis sein Potenzial bereits angedeutet."