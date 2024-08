WDR-Sport RL West: MSV besiegt Türkspor, RWO fertigt Wuppertal ab Stand: 03.08.2024 16:46 Uhr

Der MSV Duisburg hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Der WSV enttäuschte gegen Oberhausen. Neuer Spitzenreiter ist der 1. FC Köln II.

Drittliga-Absteiger Duisburg setzte sich am Samstag gegen den Aufsteiger Türkspor Dortmund mit 5:0 (3:0) durch und blieb auch im zweiten Spiel ohne Gegentor. Gerrit Wegkamp (19.) per Kopf und Patrick Sussek (31./34.) mit einem Doppelschlag brachten die Zebras bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Nach der Pause baute Jakob Bookjans (66./Handelfmeter/89.) die Führung mit seinen Toren weiter aus. Dortmunds Serdar Bingöl (86.) sah die Gelb-Rote-Karte.

Wuppertal chancenlos gegen Oberhausen

Einen deutlichen 5:0 (3:0)-Sieg feierte auch Rot-Weiß Oberhausen beim Vorjahresdritten Wuppertaler SV. Ein abgefälschter Schuss von Timur Kesim (6.) bescherte RWO die frühe Führung, ehe erneut Kesim (20.) und Moritz Stoppelkamp (39.) gegen enttäuschende Wuppertaler nachlegten. Kevin Hagemann (41.) erwies dem WSV einen Bärendienst, als er wenige Minuten vor der Pause wegen Beleidigung des Schiedsrichters die Rote Karte sah.

Auch in der zweiten Hälfte wurde es nicht besser für Wuppertal, Cottrell Ezekwem (77.) und Luca Schlax (82.) bauten den Oberhausener Vorsprung aus. Für RWO war es der erste Saisonsieg.

Torreiche Partie in Bocholt - Köln II an der Spitze

Neben dem MSV feierten am Samstag auch Fortuna Köln (5:3 beim 1. FC Bocholt), der FC Schalke 04 II (2:1 gegen KFC Uerdingen) und der der 1. FC Köln II (5:0 gegen SC Paderborn II) ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. Köln II übernahm damit die Tabellenführung, die Oliver Schmitt (7.), Rijad Smajic (31.), Maximilian Schmid (74.), Jaka Cuber-Potocnik (83.) und Joao Pinto (92.) herausschossen.

Lotte feiert Last-Minute-Sieg

Bereits am Freitagabend hatten die Sportfreunde Lotte vorgelegt. Gegen den FC Gütersloh gelang nach dem 2:0-Auftakterfolg beim KFC Uerdingen ein 3:2 (1:1)-Erfolg.

Patrik Twardzik (11./50.) brachte Gütersloh zweimal in Führung, Nico Thier glich zwei Mal für Lotte aus (31./88.). Güterslohs Justus Henke (83.) sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. In der siebten Minute der Nachspielzeit gelang Johannes Sabah der Siegtreffer für Lotte.