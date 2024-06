WDR-Sport Flotho verlässt Paderborn gen Wiesbaden Stand: 25.06.2024 17:57 Uhr

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Angreifer Moritz Flotho vom SC Paderborn verpflichtet.

Der 22-Jährige kommt ablösefrei in die hessische Landeshauptstadt, wie der SV Wehen am Dienstag bekanntgab. In der vergangenen Saison war Flotho vorwiegend für die Zweitvertretung des SCP in der Regionalliga West im Einsatz, in der 2. Fußball-Bundesliga absolvierte er ein Spiel. "Moritz hat speziell in der letzten Saison eine enorme Entwicklung gemacht", sagte Uwe Stöver, Sportgeschäftsführer beim SVWW.