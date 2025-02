Landespokal Berlin der Frauen Viktoria Berlin und Grün-Weiß Neukölln ziehen ins Pokal-Halbfinale ein Stand: 12.02.2025 22:18 Uhr

Der Landespokal Berlin der Frauen ist um zwei Halbfinalisten reicher. Der FC Viktoria Berlin hat am Mittwochabend im Viertelfinale gegen Türkiyemspor mit 3:1 durchgesetzt.



Im Duell der zwei Regionalligisten im Stadion Lichterfelde am Ostpreußendamm erzielte Eunice Beckmann in der 16. Minute die 1:0-Führung für Viktoria. Türkiyemspor glich in der 47. Minute durch Angelina Lübcke aus, doch das 1:1 hatte nur zwei Minuten Bestand, ehe Nina Ehegötz das 2:1 für das Heimteam erzielte. Marta Schrey machte in der 77. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie und sicherte das Weiterkommen Viktorias.

Neukölln gewinnt in Spandau

Im zweiten Pokalviertelfinale des Abends setzte sich Grün-Weiß Neukölln gegen den FSV Spandauer Kickers durch. Die Begegnung ging bis in die Verlängerung, Aylin-Kimberley Jüterbock entschied das Duell der beiden Berlin-Ligisten mit dem Treffer in der 105. Minute zum 3:2 für Neukölln.

